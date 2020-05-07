На Кубани 12 мая решат, стоит ли отменять карантин

Карантин ввели в Краснодарском крае 31 марта. Позже его продлили до 30 апреля, однако при этом ряд мер ослабили: разрешили возобновить работу автомоек самообслуживания, а также ярмарок и рынков. Кроме того, в муниципалитетах ввели беспропускное окно с 10:00 до 16:00, которое позволило ездить на машине без спецпропуска (но только по особой необходимости). Однако передвижение пешком в это время по-прежнему было запрещено. Президент России Владимир Путин 28 апреля заявил о продлении нерабочих дней в стране до 12 мая. Его решение позже поддержал и глава региона Вениамин Кондратьев.

Кроме того, 6 мая глава Роспотребнадзора России Анна Попова дополнительно сообщила об этапах выхода из режима ограничений. По ее словам, их будет три.