На Кубани 12 мая решат, стоит ли отменять карантин
В Краснодарском крае к 12 мая представят поэтапный план выхода региона из карантина
Карантин ввели в Краснодарском крае 31 марта. Позже его продлили до 30 апреля, однако при этом ряд мер ослабили: разрешили возобновить работу автомоек самообслуживания, а также ярмарок и рынков. Кроме того, в муниципалитетах ввели беспропускное окно с 10:00 до 16:00, которое позволило ездить на машине без спецпропуска (но только по особой необходимости). Однако передвижение пешком в это время по-прежнему было запрещено. Президент России Владимир Путин 28 апреля заявил о продлении нерабочих дней в стране до 12 мая. Его решение позже поддержал и глава региона Вениамин Кондратьев.
Кроме того, 6 мая глава Роспотребнадзора России Анна Попова дополнительно сообщила об этапах выхода из режима ограничений. По ее словам, их будет три.
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Сегодня губернатор провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что по поручению Путина все регионы прорабатывают план поэтапного выхода из режима ограничений. Кондратьев напомнил, что важно сохранить стабильную эпидобстановку и не допустить очагов и вспышек коронавируса. До 12 мая Роспотребнадзор края обязали разработать предложения, после чего снова пройдет оперативный штаб, на котором решат, продлевать карантин или нет.
Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина сообщила, что в крае темп прироста заболеваемости COVID-19 ниже среднероссийских показателей, он снизился и в среднем составляет порядка 7% за неделю. Для каждого муниципального образования будут конкретные меры по снятию ограничений, сообщили в пресс-службе администрации края.
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