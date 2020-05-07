Власти Кубани опровергли пересылаемый в мессенджерах график снятия ограничений по коронавирусу

7 мая администрация Краснодарского края опровергла сообщение о поэтапном снятии ограничений, которое распространилось в мессенджерах

В конце апреля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и губернаторами, во время которого сообщил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Он рассказал, что после этой даты в России начнется поэтапный выход из режима ограничений, который, однако, будет зависеть от конкретной ситуации в каждом регионе.

Также 6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова дополнительно сообщила об этапах выхода из режима ограничений. По ее словам, их будет три. Во время первого этапа разрешат заниматься спортом, находиться на открытом воздухе и работать объектам ограниченной площади. Во время второго откроют объекты сферы торговли и услуг большей площади. Во время третьего откроют все парки, скверы и гостиницы, разрешат открыться всем оставшимся предприятиям и торговым площадям при условии социального дистанцирования, возобновят работу образовательных учреждений. Попова уточнила, что конкретные решения будут принимать главы регионов в зависимости от темпов прироста заболеваемости. В начале мая в мессенджерах среди жителей Краснодарского края стала распространяться информация с якобы официальным графиком снятия ограничений на Кубани. В пересылаемом сообщении указывали, что это информация из телевизионных новостей.

Согласно пересылаемым данным, с 12 мая в крае должны разрешить выходить на прогулку и заниматься спортом, с 18 мая планируется открыть спортивные клубы. 25 мая позволят возобновить работу небольшим офисным компаниям, с 1 июня — ресторанам с террасами, отелям, музеям, кладбищам, средним и крупным компаниям. С 15 июля должны заработать коммерческие центры. 7 мая сообщение опроверг оперативный штаб Краснодарского края: «Сообщение, рассылаемое в мессенджерах о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат и мероприятий, недостоверное». В оперштабе попросили доверять только официальным источникам. А пресс-служба администрации края добавила, что поэтапный план выхода из карантина станет известен 12 мая, во время заседания оперативного штаба региона.