Власти Кубани опровергли пересылаемый в мессенджерах график снятия ограничений по коронавирусу
7 мая администрация Краснодарского края опровергла сообщение о поэтапном снятии ограничений, которое распространилось в мессенджерах
В конце апреля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и губернаторами, во время которого сообщил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Он рассказал, что после этой даты в России начнется поэтапный выход из режима ограничений, который, однако, будет зависеть от конкретной ситуации в каждом регионе.
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Также 6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова дополнительно сообщила об этапах выхода из режима ограничений. По ее словам, их будет три. Во время первого этапа разрешат заниматься спортом, находиться на открытом воздухе и работать объектам ограниченной площади. Во время второго откроют объекты сферы торговли и услуг большей площади. Во время третьего откроют все парки, скверы и гостиницы, разрешат открыться всем оставшимся предприятиям и торговым площадям при условии социального дистанцирования, возобновят работу образовательных учреждений. Попова уточнила, что конкретные решения будут принимать главы регионов в зависимости от темпов прироста заболеваемости.
В начале мая в мессенджерах среди жителей Краснодарского края стала распространяться информация с якобы официальным графиком снятия ограничений на Кубани. В пересылаемом сообщении указывали, что это информация из телевизионных новостей.
Согласно пересылаемым данным, с 12 мая в крае должны разрешить выходить на прогулку и заниматься спортом, с 18 мая планируется открыть спортивные клубы. 25 мая позволят возобновить работу небольшим офисным компаниям, с 1 июня — ресторанам с террасами, отелям, музеям, кладбищам, средним и крупным компаниям. С 15 июля должны заработать коммерческие центры.
7 мая сообщение опроверг оперативный штаб Краснодарского края:
«Сообщение, рассылаемое в мессенджерах о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат и мероприятий, недостоверное».
В оперштабе попросили доверять только официальным источникам. А пресс-служба администрации края добавила, что поэтапный план выхода из карантина станет известен 12 мая, во время заседания оперативного штаба региона.
Как писали Юга.ру, на Кубани карантин продлили до 12 мая. За последние сутки в регионе выявили 99 новых случаев заражения COVID-19, всего в крае зарегистрировали 1 тыс. 633 человека с инфекцией.
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