Ученые связали смертность от коронавируса с уровнем витамина D

Британские ученые выяснили, что смертность от коронавируса связана с недостатком витамина D в организме

О коронавирусе стало известно в конце декабря 2019 года, когда в Китае произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. За несколько месяцев болезнь распространилась по всему миру, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса: тогда COVID-19 выявили у 121 тыс. человек из 114 стран мира.

В январе китайские ученые расшифровали генетический код вируса и поделились данными с мировым научным сообществом. После этого многие страны смогли приступить к разработке вакцины. В России к 20 марта разработали шесть прототипов вакцины, а спустя неделю сообщили, что разработали схему лечения коронавируса на основе препарата от малярии мефлохина. Однако по данным на сайте ВОЗ, вакцины или лекарства для профилактики и лечения коронавируса до сих пор не существует. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать гигиену, регулярно мыть руки и использовать антисептики, избегать поездок в общественном транспорте и пребывания в местах скопления людей, а также соблюдать дистанцию с окружающими не менее 1 метра.

Учёные из Фонда клиники королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии провели исследование, направленное на то, чтобы оценить зависимость между средними уровнями витамина D в разных странах и уровнем смертности от COVID-19. Ученые сравнили средние уровни витамина D у жителей 20 стран Европы со статистикой смертности от коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Research Square. «Мы обнаружили значительную взаимосвязь между уровнем витамина D и числом случаев заболевания COVID-19, в особенности уровнем смертности от этой инфекции», — цитирует RT текст доклада.

Специалисты выяснили, что более уязвимыми к коронавирусу оказались группы населения, у которых наблюдался дефицит витамина D. Смертность от COVID-19 была выше в странах, у граждан которых был низкий уровень витамина D — например, Испании, Италии Швейцарии. Помимо этого дефицит витамина D фиксировали у пожилых людей, среди которых высок риск летального исхода от которонавируса, написало РИА «Новости».