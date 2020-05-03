Ученые связали смертность от коронавируса с уровнем витамина D
Британские ученые выяснили, что смертность от коронавируса связана с недостатком витамина D в организме
О коронавирусе стало известно в конце декабря 2019 года, когда в Китае произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. За несколько месяцев болезнь распространилась по всему миру, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса: тогда COVID-19 выявили у 121 тыс. человек из 114 стран мира.
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В январе китайские ученые расшифровали генетический код вируса и поделились данными с мировым научным сообществом. После этого многие страны смогли приступить к разработке вакцины. В России к 20 марта разработали шесть прототипов вакцины, а спустя неделю сообщили, что разработали схему лечения коронавируса на основе препарата от малярии мефлохина.
Однако по данным на сайте ВОЗ, вакцины или лекарства для профилактики и лечения коронавируса до сих пор не существует. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать гигиену, регулярно мыть руки и использовать антисептики, избегать поездок в общественном транспорте и пребывания в местах скопления людей, а также соблюдать дистанцию с окружающими не менее 1 метра.
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Учёные из Фонда клиники королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии провели исследование, направленное на то, чтобы оценить зависимость между средними уровнями витамина D в разных странах и уровнем смертности от COVID-19.
Ученые сравнили средние уровни витамина D у жителей 20 стран Европы со статистикой смертности от коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Research Square.
«Мы обнаружили значительную взаимосвязь между уровнем витамина D и числом случаев заболевания COVID-19, в особенности уровнем смертности от этой инфекции», — цитирует RT текст доклада.
Специалисты выяснили, что более уязвимыми к коронавирусу оказались группы населения, у которых наблюдался дефицит витамина D. Смертность от COVID-19 была выше в странах, у граждан которых был низкий уровень витамина D — например, Испании, Италии Швейцарии.
Помимо этого дефицит витамина D фиксировали у пожилых людей, среди которых высок риск летального исхода от которонавируса, написало РИА «Новости».
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На данный момент ученые работают над рекомендациями по профилактике инфекции при помощи биологически активных веществ.
К 3 мая число зараженных превысило 3,5 млн человек в 187 странах мира. Скончались 246,4 тыс. заболевших, выздоровели 145,4 тыс. пациентов. По данным на сайте университета Джона Хопкинса, топ-10 стран с наибольшим количеством случаев заражения выглядит так:
- США — 1,1 млн человек
- Испания — 216,5 тыс. человек
- Италия — 210,7 тыс. человек
- Великобритания — 183,5 тыс. человек
- Франция — 168,5 тыс. человек
- Германия — 165,1 тыс. человек
- Россия — 134,6 тыс. человек
- Турция — 126 тыс. человек
- Иран — 97,1 тыс. человек
- Бразилия — 97,1 тыс. человек
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