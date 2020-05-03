За сутки коронавирус выявили у 82 жителей Кубани, в том числе у 5-летнего ребенка

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В России к 3 мая за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 82 инфицирования в Краснодарском крае

Главный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России в своих соцсетях сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 нашли у 10 тыс. 633 жителей 85 регионов. 

Больше всего зараженных выявили в Москве (+5 тыс. 948), Московской области (+822) и Санкт-Петербурге (+295). В регионах юга и Северного Кавказа зарегистрировали 618 новых случаев инфицирования: 

  • Дагестан — 136; 
  • Кабардино-Балкария — 90;
  • Краснодарский край — 82;
  • Ростовская область — 72; 
  • Северная Осетия — 69; 
  • Ставропольский край — 55;
  • Ингушетия — 51;
  • Чечня — 28;
  • Карачаево-Черкесия — 18;
  • Адыгея — 10; 
  • Крым — 4;
  • Севастополь — 3. 

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Как отметил RT, у 50,3% из новых выявленных пациентов не было клинических проявлений вируса. За день в России умерли 58 человек с коронавирусом, выздоровели 1 тыс. 626 больных. Всего в стране число зараженных достигло 134 тыс. 687 человек. За весь период зафиксировано 1 тыс. 280 летальных исходов, выздоровели 16 тыс. 639 пациентов.

В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о 82 заболевших COVID-19 и представили подробные данные о ситуации в регионе и о том, в каких муниципалитетах находятся новые зараженные: 

  • 37 случаев — Краснодар; 
  • 13 случаев — Крымский район;
  • по 4 случая— Горячий Ключ, Новороссийск, Щербиновский и Апшеронский районы;
  • по 2 слчая — Динской, Белореченский, Кущевский, Тихорецкий, Красноармейский районы, 
  • по 1 случаю — Калининский, Мостовский, Усть-Лабинский, Староминский, Темрюкский, Северский районы.

Среди заболевших 52 женщины и 30 мужчин, в том числе пятилетний ребенок из Крымска. Всего на 3 мая на Кубани COVID-19 диагностирован у 1 тыс. 244 человек, 76 из них — дети. Скончались 20 пациентов, выздоровели 372 больных, из них 53 — за последние сутки. 

В краевом минздраве сообщили, что в тяжелом состоянии на ИВЛ — 20 больных, они находятся в СКИБ, инфекционной больнице № 2, в краснодарской горбольнице № 3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице № 2.

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Всего в медучреждения региона обратилось с подозрением на коронавирус 3 тыс. 923 человека, 1 тыс. 889 из них лечатся в стационарах, 10 тыс. 437 жителей края находятся дома под наблюдением докторов поликлиник. В обсерваторах размещены 1 тыс. 780 человек, у всех их температура в норме, состояние удовлетворительное.

Роспотребнадзор провел 28,5 тыс. лабораторных исследований на коронавирус, лаборатории минздрава сделали 58,6 тыс. анализов, из них 2,2 тыс. — за прошлые сутки.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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