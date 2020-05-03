За сутки коронавирус выявили у 82 жителей Кубани, в том числе у 5-летнего ребенка
В России к 3 мая за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 82 инфицирования в Краснодарском крае
Главный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России в своих соцсетях сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 нашли у 10 тыс. 633 жителей 85 регионов.
Больше всего зараженных выявили в Москве (+5 тыс. 948), Московской области (+822) и Санкт-Петербурге (+295). В регионах юга и Северного Кавказа зарегистрировали 618 новых случаев инфицирования:
- Дагестан — 136;
- Кабардино-Балкария — 90;
- Краснодарский край — 82;
- Ростовская область — 72;
- Северная Осетия — 69;
- Ставропольский край — 55;
- Ингушетия — 51;
- Чечня — 28;
- Карачаево-Черкесия — 18;
- Адыгея — 10;
- Крым — 4;
- Севастополь — 3.
Как отметил RT, у 50,3% из новых выявленных пациентов не было клинических проявлений вируса. За день в России умерли 58 человек с коронавирусом, выздоровели 1 тыс. 626 больных. Всего в стране число зараженных достигло 134 тыс. 687 человек. За весь период зафиксировано 1 тыс. 280 летальных исходов, выздоровели 16 тыс. 639 пациентов.
В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о 82 заболевших COVID-19 и представили подробные данные о ситуации в регионе и о том, в каких муниципалитетах находятся новые зараженные:
- 37 случаев — Краснодар;
- 13 случаев — Крымский район;
- по 4 случая— Горячий Ключ, Новороссийск, Щербиновский и Апшеронский районы;
- по 2 слчая — Динской, Белореченский, Кущевский, Тихорецкий, Красноармейский районы,
- по 1 случаю — Калининский, Мостовский, Усть-Лабинский, Староминский, Темрюкский, Северский районы.
Среди заболевших 52 женщины и 30 мужчин, в том числе пятилетний ребенок из Крымска. Всего на 3 мая на Кубани COVID-19 диагностирован у 1 тыс. 244 человек, 76 из них — дети. Скончались 20 пациентов, выздоровели 372 больных, из них 53 — за последние сутки.
В краевом минздраве сообщили, что в тяжелом состоянии на ИВЛ — 20 больных, они находятся в СКИБ, инфекционной больнице № 2, в краснодарской горбольнице № 3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице № 2.
Всего в медучреждения региона обратилось с подозрением на коронавирус 3 тыс. 923 человека, 1 тыс. 889 из них лечатся в стационарах, 10 тыс. 437 жителей края находятся дома под наблюдением докторов поликлиник. В обсерваторах размещены 1 тыс. 780 человек, у всех их температура в норме, состояние удовлетворительное.
Роспотребнадзор провел 28,5 тыс. лабораторных исследований на коронавирус, лаборатории минздрава сделали 58,6 тыс. анализов, из них 2,2 тыс. — за прошлые сутки.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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