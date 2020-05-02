Денис Проценко рассказал о новом симптоме коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Facebook рассказал о новом симптоме коронавируса, о протоколе работы с выздоравливающими пациентами и возможном будущем пандемии

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. О новом вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. COVID-19 — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. 1 мая в 17:00 в Facebook прошел прямой эфир 5 o'clock, организованный Российским еврейским конгрессом. Модератором выступила журналист «Дождя» Анна Монгайт, основными спикерами стали главврач московской клинической больницы №40 («Коммунарка») Денис Проценко и завкафедрой семейной медицины университета им. Н.И. Пирогова профессор Григорий Ройтберг. Во время эфира спикеры ответили на несколько вопросов. В частности, обсуждая, почему по сравнению с некоторыми другими государствами в России относительно низкое количество смертей от коронавируса и на чем основывается статистика, Ройтберг высказал мнение, что во многих странах сейчас ставят коронавирусную инфекцию, если она есть, на первое место в ряду причин смерти.

«Если человека сбила машина или был огнестрел, будет написано, что COVID-19 при отягчающих заболеваниях. Но все равно в этом есть какая-то ошибка. Надо понимать, что это коморбидные больные, у них много заболеваний, они умирают непосредственно от остановки сердца, инсульта, тяжелых легочных патологий, проявлений диабета и так далее. Мне кажется, статистика во всех странах более или менее совпадает, она достоверна. Объяснений этому пока нет», — считает Григорий Ройтберг. Также у спикеров спросили, вышла ли Россия на пик заболеваемости, как изменился вирус и методы его лечения. По словам Дениса Проценко, мутация есть, но судить об этом можно только исходя из особенностей других клинических проявлений, которые наблюдаются в сравнении с данными публикаций зарубежных специалистов.

«В нашей клинике у 10% пациентов с COVID-19 мы видим кожные проявления, о которых немного писали китайские коллеги. С такой же проблемой недавно столкнулись коллеги из Великобритании. Наверняка в процессе распространения вирус мутирует, предположить это можно в первую очередь по разнице клинической картины», — рассказал врач. Проценко попросили уточнить, какие именно кожные проявления наблюдаются. По его словам, это самые разнообразные высыпания, в первую очередь, на кистях рук и животе. Во время эфира у главврача спросили, как работают с выздоравливающими пациентами. «В условиях эпидемии мы не дожидаемся полного выздоровления, выписываем их при определенной стабилизации температуры, показателей оксигенации крови, частоты дыхания. Мы выписываем их не в никуда, а на амбулаторный этап долечивания на дому с продолжением приема тех же таблетированных форм лекарственных препаратов, которые они получали в больнице. Если говорить о реабилитации, то разрабатываются схемы, есть видеоуроки, их подготовила группа профессора Лядова. Они не сложны, их можно делать самостоятельно», — сообщил Денис Проценко.

Подчеркивая, что никаких точных прогнозов дать пока нельзя, врач также озвучил данные по пандемиям гриппа в 20 веке. «Мы специально проанализировали пандемии гриппа с начала прошлого века, "испанку" и прочие. Они не протекали по сценарию "рост — плато — падение". Если взять пандемию гриппа, которая была в 18-х и 19-х годах прошлого века, первая легкая волна была весной 1918 года, летом — тяжелая форма, зимой 1919 года был самый высокий уровень заболеваемости и смертности. Если взять азиатский грипп, который стартовал в Китае в 1956 году, он тоже шел в три волны, а самая тяжелая, третья, была спустя два года. Тогда глобально в мире умерло около 4 млн людей. С моей точки зрения, выход на плато и снижение — это еще не конец истории», — рассказал Денис Проценко. Кроме того, RT процитировало слова Проценко, сказанные им в эфире телеканала «Россия 1», о том, что заболевшие коронавирусом врачи чаще всего заражаются не на рабочем месте. Он подчеркнул, что это обусловлено наличием профессиональных средств индивидуальной защиты (СИЗ). Стоит уточнить, что главврач в курсе непростой ситуации с наличием или отсутствием СИЗ в российских медучреждениях, эту тему также поднимали в эфире 5 o'clock, упоминая, в частности, больницу в Реутове.