Противогаз, банки и заговоренная вода. Какие средства защиты от коронавируса предлагают в интернете

После новостей об эпидемии коронавируса, на сайтах объявлений появилось множество вещей, которые якобы способны победить болезнь

В декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. По состоянию на 14 февраля в мире заразилось вирусом 64,4 тыс. человек, умерли от болезни 1 тыс. 383 человека, а выздоровел — 6 тыс. 871 заболевший.

Журналисты телеканала «360» изучили вещи на сайтах объявлений, которые, по заверениям авторов, могут уберечь от вируса.

Так, за 200 рублей любой желающий может купить 0,5 литра заговоренной воды. Во время попытки купить воду выяснилось, что это шутка, цель которой «разрядить обстановку и заставить людей задуматься, а не кидаться скупать все маски мира».

«Была одна женщина, которая довольно агрессивно встретила информацию, что это шутка. Сказала, что есть подобные объявления у других, и она тогда будет покупать там», — добавил продавец.

По словам продавца, пользователи позитивно реагируют на объявление и покупают воду кубометрами.

Жителям Чебоксар предложили защищаться от коронавируса при помощи противогаза. Его можно приобрести за 800 рублей.

Продавец из Екатеринбурга предложил пользователям купить 10 лечебных банок производства СССР. Одна банка стоит 50 рублей, купить можно только все сразу. В заголовке продавец уверяет, что банки также помогут от коронавируса.

В начале февраля Юга.ру писали о подобных объявлениях. Тогда по стране стали продавать обереги от коронавируса.

«Древний талисман, передан мне от прабабушки, защищает от любых вирусов. Оберегает также от вспышки коронавируса, смертельно опасной болезни, вызывающей осложненную степень пневмонии, оберег защищает, если в него верить и уважительно относиться. Распространяется на болезни, вызывающей грипп», — уверял продавец.

В Тюмени же выложили объявление о продаже заговоренного чеснока, выращенного методом гидропоники на святой воде. В объявлении говорилось, что чеснок — это сильный славянский амулет от нечистых духов, который можно носить и мусульманам.