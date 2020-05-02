Главврач больницы им. Боткина Денис Гусев рассказал о коварстве бессимптомного COVID-19
Главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев рассказал об особенностях бессимптомного течения заболевания коронавирусной инфекцией
При такой форме инфицированный является носителем, не подозревая об этом. Как пишет RT, при отсутствии симптомов заболевание может последовательно переходить из легкой формы в среднетяжелую и затем в тяжелую.
«Этот переход может занимать от нескольких дней до одного дня и менее, от 4-6 часов», — уточнил главврач.
Гусев добавил, что бессимптомность — основной вариант течения болезни во всех странах. По его словам, таких носителей тяжело посчитать. Их оценка происходит после завершения эпидемии по наличию антител вируса в крови.
Как писали Юга.ру, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Facebook рассказал о новом симптоме коронавируса. Так, в его учреждении наблюдаются кожные проявления — разнообразные высыпания, в первую очередь, на кистях рук и животе.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. COVID-19 — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском Ухане произошла вспышка пневмонии.
На момент выхода новости в мире известно о 3 млн 362 тыс. 778 человек, умерли более 239 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 2 мая достигло 124 тыс. человек, 1 тыс. 222 из них умерли. В Краснодарском крае за все время коронавирус подтвердился у 1 тыс. 162 человек, в том числе у 75 детей. 20 пациентов скончались, выздоровели и выписаны 319. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 23 пациента.
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