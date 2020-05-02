Главврач больницы им. Боткина Денис Гусев рассказал о коварстве бессимптомного COVID-19

При такой форме инфицированный является носителем, не подозревая об этом. Как пишет RT, при отсутствии симптомов заболевание может последовательно переходить из легкой формы в среднетяжелую и затем в тяжелую.

«Этот переход может занимать от нескольких дней до одного дня и менее, от 4-6 часов», — уточнил главврач.

Гусев добавил, что бессимптомность — основной вариант течения болезни во всех странах. По его словам, таких носителей тяжело посчитать. Их оценка происходит после завершения эпидемии по наличию антител вируса в крови.

Как писали Юга.ру, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Facebook рассказал о новом симптоме коронавируса. Так, в его учреждении наблюдаются кожные проявления — разнообразные высыпания, в первую очередь, на кистях рук и животе.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. COVID-19 — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском Ухане произошла вспышка пневмонии.

На момент выхода новости в мире известно о 3 млн 362 тыс. 778 человек, умерли более 239 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 2 мая достигло 124 тыс. человек, 1 тыс. 222 из них умерли. В Краснодарском крае за все время коронавирус подтвердился у 1 тыс. 162 человек, в том числе у 75 детей. 20 пациентов скончались, выздоровели и выписаны 319. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 23 пациента.