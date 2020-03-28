В России создали лекарство от коронавируса на основе препарата от малярии

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России 28 марта представило препарат для лечения коронавирусной инфекции

О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в Китае произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. За несколько месяцев болезнь распространилась по всему миру, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, тогда COVID-19 выявили у 121 тыс. человек из 114 стран мира. В январе китайские ученые расшифровали генетический код вируса и поделились данными с мировым научным сообществом. После этого многие страны приступили к разработке вакцины. В России к 20 марта разработали шесть прототипов вакцины.

28 марта на сайте ФМБА сообщили, что научно-производственный центр «Фармзащита», опираясь на опыт Китая и Франции, разработал схему лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отметила, что препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусом разной степени тяжести. RT добавил, что российские ученые приступили к разработке схемы профилактики коронавируса на основе мефлохина, с помощью которой можно будет преодолеть пик заболеваемости и эффективно контролировать ее впоследствие. Препарат разработан с учетом рекомендаций ВОЗ и предложен к включению в методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID‑19.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. К моменту публикации новости в мире инфицировано 621,6 тыс. человек, 28,6 тыс. заболевших умерли, 135,7 тыс. выздоровели. 28 марта стало известно, что за последние сутки в 26 регионах РФ выявили 228 новых заболевших COVID-19, из них 8 — в Краснодарском крае, 2 — в Чечне, по одному — в Адыгее и Крыму. Всего в стране официально известно о 1 тыс. 264 больных.

Накануне в анонимных телеграм-каналах и на сайтах СМИ Краснодарского края опубликовали новость о том, что все жители Кубани могут бесплатно сдать тест на коронавирус со списком 10 медицинских учреждений, которые берут анализы. Одни журналисты написали, что следут обратиться в поликлиники, другие — что напрямую в медицинские организации. Портал Юга.ру разобрался, может ли любой желающий сдать анализ на коронавирус и куда для этого нужно обратиться. Спойлер — пока никуда.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)