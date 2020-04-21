В Сочи не будут переносить дату начала летнего сезона

Отели курорта планируют принять первых гостей 1 июня, несмотря на пандемию коронавируса

На фоне ухудшения обстановки с коронавирусом в мире президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Кроме того, до 30 апреля будут закрыты госучреждения, торговые центры, кинотеатры, парки, а заведения общепита смогут работать только навынос. Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов не приезжать на курорт. До 1 июня приостановили работу горнолыжные курорты Красной Поляны и отменили рейсы круизного лайнера «Князь Владимир». Несмотря на это, жители разных регионов России в начале больших выходных отправились на курорты Черноморского побережья, где их отказались заселять в гостиницы.

Накануне СМИ сообщили о переносе даты открытия отелей в Сочи с 1 июня на середину июня и 1 июля. Однако эту информацию порталу Юга.ру не подтвердили в департаменте курортов и туризма администрации Сочи. «Отели и санатории сейчас закрыты до начала лета. Но сотрудники туриндустрии ориентируются на 1 июня, как на открытие туристического сезона», — сообщили в департаменте. В департаменте уточнили, что к середине апреля число отдыхающих на курорте снизилось с 52 тыс. человек (данные на 27 марта) до 1,8 тыс. гостей. Причем, их подавляющее большинство — командировочные. Российский союз туриндустрии 20 апреля заявил о возобновлении бронировании летних туров в Сочи. Правда, с оговоркой, что основным спросом пользуются поездки на август и сентябрь, а в июне и июле ситуация до конца не ясна.