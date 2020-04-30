На Кубани количество зараженных COVID-19 превысило тысячу, в России — 100 тысяч человек

В Краснодарском крае к 30 апреля выявили 66 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки

В России за сутки заиксировали 7 тыс. 99 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, 101 человек умер, выздоровели 1 тыс. 333 человека.

Больше всего зараженных — в Москве (+3 тыс. 93), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). В регионах юга и Северного Кавказа выявили 588 новых случаев: Дагестан — 158, Северная Осетия — 93, Ростовская область — 79, Краснодарский край — 66, Кабардино-Балкария — 44, Ингушетия и Ставропольский край — по 43, Карачаево-Черкесия — 22, Чечня — 20, Крым — 10, Адыгея — 9, Севастополь — 1. В оперштабе Кубани подтвердили, что в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 66 человек с инфекцией . Выздоровел 1 человек, количество умерших пациентов осталось прежним — 20 человек. Новые случаи заражения выявили в следующих районах и городах: 15 человек в Ейском районе;

13 — в Краснодаре;

9 — в Сочи, в том числе 16-летний подросток;

по 3 — в Тихорецком, Красноармейском, Калининском районах и Новороссийске;

по 2 — в Усть-Лабинском районе и Геленджике;

по 1 — в Кавказском, Апшеронском, Тимашевском, Мостовском, Павловском, Успенском, Гулькевичском, Абинском, Брюховецком, Белоглинском, Северском районах, Туапсе (11-летний ребенок) и Анапе.

В целом в России к 30 апреля количество зараженных COVID-19 достигло 106 тыс. 498 человек . Выздоровели 11 тыс. 619 инфицированных, 1 тыс. 73 пациентов умерли. Всего в Краснодарском крае к 29 апреля COVID-19 подтвердили у 1 тыс. 17 человек, в том числе 68 детей. Выздоровели за все время наблюдения 251 человек, было 20 летальных исходов. «На ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов: 6 в инфекционной больнице № 2 Сочи, по 4 — в горбольнице Горячего Ключа и Лабинской ЦРБ, 3 — в краевой больнице № 2, по 2 — в СКИБ, горбольнице № 3 Краснодара, Тихорецкой и Усть-Лабинской ЦРБ, один — в Крымской райбольнице», — сообщили в министерстве здравоохранения региона.