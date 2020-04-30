Минобрнауки продлило дистанционное обучение студентов

Краснодарский край

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Министерство образования и науки 29 апреля продлило обучение студентов в начале мая

Студенты продолжат обучение в период между майскими праздниками. Такой приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Напомним, ранее 6,7 и 8 мая президент России Владимир Путин объявил нерабочими днями. 

«Вузы продолжат учебный процесс в дистанционном формате в период между выходными днями — с 6 по 8 мая», — сообщается на сайте ведомства.

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При этом все сотрудники, учащиеся и преподаватели должны продолжать соблюдать режим самоизоляции и минимизировать возможные контакты с другими людьми, добавили в пресс-службе министерства. 

Как писали Юга.ру, студенты Кубани перешли на дистанционный формат обучения в середине марта. 

Вузы Карантин Министерство образования и науки России Студенты

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