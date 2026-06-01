Астрономы рассказали, ждать ли магнитные бури в июне

Узнали, ждать ли метеозависимым людям магнитных бурь в первый месяц лета

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала календарь магнитных бурь на июнь.

По данным специалистов, в первый летний месяц штормить будет всего два дня — 11 и 12 июня. Уровень бурь будет G2 — средний.

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли. Она возникает, когда на Солнце случаются вспышки и выбросы плазмы. Поток заряженных частиц летит к Земле, сталкивается с ее магнитным полем, в результате чего оно начинает колебаться.