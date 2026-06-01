Астрономы рассказали, ждать ли магнитные бури в июне
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала календарь магнитных бурь на июнь.
По данным специалистов, в первый летний месяц штормить будет всего два дня — 11 и 12 июня. Уровень бурь будет G2 — средний.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли. Она возникает, когда на Солнце случаются вспышки и выбросы плазмы. Поток заряженных частиц летит к Земле, сталкивается с ее магнитным полем, в результате чего оно начинает колебаться.
Также будет несколько периодов возмущений, когда магнитосфера примет возбужденное состояние. Первый период неблагоприятной обстановки магнитного поля следует ждать 3 июня, второй — 13 июня. После этого магнитное поле утихнет до конца месяца.
Отметим, что прогноз не может быть на 100% точным, потому что предугадать поведение Солнца невозможно — оно может измениться в любой момент. Необходимо следить за информацией и прогнозам магнитных бурь, размещенными на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Напомним, всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — средние, G3 — сильные, G4 — очень сильные, G5 — экстремальные. Считается, что они способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады давления.
Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.