В Ростовской области и других регионах сохраняется дефицит препаратов от онкологии. Пациенты обратились в Минздрав

С осени 2025 года в 16 субъектах России отмечается дефицит препаратов платины для химиотерапии из-за роста цены на металл

1 июня издание РБК сообщило, что в регионах России с октября 2025 года отмечается дефицит препаратов для пациентов, больных онкологией. Лекарств не хватает в 16 субъектах, среди которых есть Ростовская область.

Речь идет о препаратах платины с действующими веществами карбоплатин, оксалиплатин, цисплатин — они используются для химиотерапии. Причина дефицита заключается в росте цен на металл, из-за которых некоторые производители сократили поставки лекарств.

Так, один грамм платины в 2024 году в среднем стоил 2863,23 рубля, в 2025 — 3515,96 рубля. В начале 2026 года стоимость выросла до 5780,76 рубля. По данным на 30 мая, грамм платины можно приобрести за 4 347,63 рубля.

Помимо этого уменьшилось количество заключенных медучреждениями договоров. Так, с начала 2026 года были объявлены аукционы на сумму 3,1 млрд рублей, из которых торги на 2 млрд рублей не состоялись. За первые четыре месяца года медорганизации не смогли заключить контракты по 65% аукционов на закупку препаратов платины. В январе не состоялись 50% (в денежном выражении) аукционов, в феврале — 72%, в марте — 70%, в апреле — 68%.

Росздравнадзор заявил, что в январе и апреле пяти производителям лекарств изменили предельные отпускные цены из-за опасения дефицита или риска его возникновения. Так, в начале 2026 года стоимость некоторых препаратов выросла — минимально на 8% и максимально на 116%.