В Ростовской области и других регионах сохраняется дефицит препаратов от онкологии. Пациенты обратились в Минздрав
С осени 2025 года в 16 субъектах России отмечается дефицит препаратов платины для химиотерапии из-за роста цены на металл
1 июня издание РБК сообщило, что в регионах России с октября 2025 года отмечается дефицит препаратов для пациентов, больных онкологией. Лекарств не хватает в 16 субъектах, среди которых есть Ростовская область.
Речь идет о препаратах платины с действующими веществами карбоплатин, оксалиплатин, цисплатин — они используются для химиотерапии. Причина дефицита заключается в росте цен на металл, из-за которых некоторые производители сократили поставки лекарств.
Так, один грамм платины в 2024 году в среднем стоил 2863,23 рубля, в 2025 — 3515,96 рубля. В начале 2026 года стоимость выросла до 5780,76 рубля. По данным на 30 мая, грамм платины можно приобрести за 4 347,63 рубля.
Помимо этого уменьшилось количество заключенных медучреждениями договоров. Так, с начала 2026 года были объявлены аукционы на сумму 3,1 млрд рублей, из которых торги на 2 млрд рублей не состоялись. За первые четыре месяца года медорганизации не смогли заключить контракты по 65% аукционов на закупку препаратов платины. В январе не состоялись 50% (в денежном выражении) аукционов, в феврале — 72%, в марте — 70%, в апреле — 68%.
Росздравнадзор заявил, что в январе и апреле пяти производителям лекарств изменили предельные отпускные цены из-за опасения дефицита или риска его возникновения. Так, в начале 2026 года стоимость некоторых препаратов выросла — минимально на 8% и максимально на 116%.
Представители общества «Движение против рака» и ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» заявили, что с осени 2025 года получают сообщения от пациентов о нехватке препаратов в разных регионах.
Ранее организации направляли запрос в Минздрав с сообщением о нехватке лекарств. Также представители обществ выяснили, что в трех регионах есть дефицит карбоплатина и цисплатина, а еще в одном он бывает периодически.
Руководитель ассоциации «Здравствуй!» Ирина Боровова рассказала, что в некоторых больницах врачи предлагают пациентам самостоятельно покупать препараты.
«Ситуация, честно говоря, вышла уже за рамки понимания. Если бы препарата не было совсем — это другая история, но сейчас пациент самостоятельно может купить препарат, а учреждение — нет», — рассказала Боровова.
В марте организации «Движение против рака», «Здравствуй!» и «Ореол жизни» направили коллективное письмо в Минздрав. Тогда им сообщили, что запаса препаратов платины в России хватит на 3,8 месяца.
По данным на 28 мая, запаса лекарств хватит на четыре месяца — об этом РБК рассказали в Минздраве. Сейчас в наличии имеется больше 253 тыс. упаковок карбоплатина, цисплатина — более 168 тыс. упаковок, оксалиплатина — более 270 тыс. упаковок.
Как писали Юга.ру, в конце апреля из аптек Краснодарского края пропал иммуноглобулин для беременных. Его не было еще в 74 регионах.