«Еще два дня дождей — и нас затопит». Показываем, как выглядит набережная Краснодара после самого дождливого мая

Юга.ру посетили набережную Краснодара, где недавно установили дамбу от затопления

1 июня Юга.ру отправились на улицу Кубанскую Набережную — в район ЖК «Адмирал» и Моста поцелуев, чтобы узнать, как сейчас выглядит береговая территория. Напомним, на данном участке 31 мая вода из реки Кубань поднялась до уровня тротуара, начала выплескиваться на пешеходные дорожки и подтапливать территорию, поэтому городские службы установили водоналивную дамбу.

Несмотря на непогоду, горожане гуляют по набережной. Дамба все еще лежит — некоторые ее участки оцепили красными лентами, а там, где есть доступ, с ней играют дети.

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вода из реки уже не льется на тротуар, однако уровень ее подъема остается очень высоким, а на асфальте заметны большие лужи. Напомним, что за сутки вода спала на 19 сантиметров — поэтому угрозы больше нет.

Однако владельцы бизнеса, расположенного на Кубанской Набережной, опасаются подтоплений. Сотрудница одного из кафе в ЖК «Адмирал» сказала: «Еще два дня дождей — и нас затопит».

Отметим, что по данным Кубанского бассейнового водного управления на 1 июня, уровень воды в Краснодарском водохранилище вырос до 33,98 метра. Показатель продолжает приближаться к максимально допустимому значению — 35,23 метра. Однако в водоеме еще есть запас для безопасного подъема уровня реки. В городе до 2 июня объявлено штормовое предупреждение. Все городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.