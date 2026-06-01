В Краснодаре пройдет интерактивная лекция «История современного танца»
В Краснодаре педагог кафедры современного танца МГИК расскажет, как менялись модели телесности (16+)
Хореограф Юлия Блохина анонсировала на 5 июня интерактивную лекцию «История современного танца». Встречу проведет Александра Рудик — педагог кафедры современного танца МГИК, художественный руководитель фестиваля спектаклей современного танца «Дети танцуют», представитель в России инклюзивной образовательной программы Switch2Move (Нидерланды).
Программа:
- Как менялись модели телесности?
- Как возникали школы современного танца?
- Кто их создавал?
- Как танец влиял на все мировое искусство?
Эти вопросы участники разберут не только в теории, но и на практике. Запланированы несложные двигательные задания и доступные соматические упражнения на взаимодействие тела, времени и пространства. Танцевальная подготовка для лекции не требуется.
Встреча состоится 5 июня в 17:00. Подробности можно уточнить у организаторов.
