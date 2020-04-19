В Краснодаре открылась ярмарка по продаже семян и саженцев

В Фестивальном микрорайоне Краснодара 19 апреля заработала ежедневная ярмарка, на которой можно приобрести саженцы и семена

С 31 марта в Краснодарском каре ввели карантин, который уже трижды продлили, в последний раз — до 30 апреля. При этом с 12 апреля власти сделали некоторые послабления — например, с 10:00 до 16:00 сделали «беспропускуое окно», во время которого жители региона смогут без спецпопуска перемещаться на машине внутри муниципалитета, а также разрешили возобновить работу продуктовых рынков и ярмарок.

С 14 апреля в Краснодаре открылись пять ярмарок и три рынка. Однако через день практически все они снова закрылись из-за несоблюдения требований Роспотребнадзора. 16 апреля в краевом центре возобновила работу ярмарка на Сенном рынке, а на следующий день к работе вернулись еще несколько рынков и ярмарок, в том числе выходного дня. 19 апреля в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что на улице Атарбекова, 16 в Фестивальном микрорайоне открылись 100 торговых точек ярмарки, на которой ежедневно с 10:00 до 16:00 можно купить семена и саженцы.

Всего в краевой столице ежедневно будет работать 31 продовольственный рынок и ярмарка, из них 4 объекта торговли — на территории четырех рынков, еще 22 — круглогодичные ярмарки в черте города и 5 ярмарок — в пригороде. Их адреса можно посмотреть на сайте мэрии, а также на картах «Яндекса».

В мэрии отметили, что из-за требований Роспотребнадзора во время карантина на крупных рынках и ярмарках ограничили количество торговых мест. Перед открытием специалисты проверяют объекты торговли и ежедневно контролируют выполнение санитарных требований. В Роспотребнадзоре представили основные требования для открытия продовольственных рынков и ярмарок: дистанция между торговыми местами не меньше 1,5 м;

спецразметка и выполнение требований для покупателей — соблюдение расстояния друг от друга не меньше 1,5 м;

дезинфекция и проветривание помещения каждые два часа;

установка бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха;

все продавцы должны работать в масках и перчатках;

у каждого продавца утром и в течение дня необходимо измерять температуру тела;

не допускать к работе сотрудников старше 65 лет, беременных женщин и тех, у кого есть хронические заболевания.

Сообщить о нарушениях на ярмарках можно по телефонам горячей линии управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара: 8 (861) 218-98-00 и 8 (861) 218-98-25.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)