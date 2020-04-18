Шесть муниципалитетов Кубани стали очагами распространения коронавируса. Вот они

Губернатор Вениамин Кондратьев 17 апреля перечислил муниципалитеты Кубани с наибольшим количеством зарегистрированных случаев коронавируса

Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Впоследствии его продлили до 18 апреля, однако при этом ряд мер ослабили. 17 апреля губернатор Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба заявил, что пик эпидемии коронавируса в регионе еще не пройден и продлил карантин до 30 апреля.

Во время выступления Кондратьев сообщил, что на сегодняшний день в крае шесть очагов распространения инфекции, которые необходимо сдерживать, в том числе, запрещая передвижение между муниципалитетами. Очаги распространения инфекции на Кубани: Краснодар (93 зараженных);

(93 зараженных); Сочи (50 заболевших);

(50 заболевших); Туапсинский район (35 случая COVID-19);

(35 случая COVID-19); Геленджик (24 зараженных);

(24 зараженных); Кореновский район (23 инфицированных);

(23 инфицированных); Лабинский район (15 случаев заражения).

По словам губернатора, именно эти муниципалитеты сейчас находятся в зоне пристального внимания Роспотребнадзора и врачей-инфекционистов. «93 [заболевших]в Краснодаре... Но вы учитывайте, что они, скорее всего, уже с кем-то поздоровались, пообщались. И мы должны понимать, что те, с кем они уже поздоровались и пообщались, на сколько они инфицировались или им повезло. И нам нужно это карантиннное время и для того, чтобы выявить этих людей, чтобы они уже дальше по цепочке не инфицировали других», — объяснил Кондратьев.

Как писали Юга.ру, на Кубани к 17 апреля зарегистрировали 290 случаев коронавируса. Выписали 49 человек, один мужчина и две женщины скончались. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло до 19, в состоянии средней тяжести находятся 130 человек.

В медицинские организации региона обратились с подозрением на COVID-19 1 тыс. 193 человек, в том числе 185 детей. На стационарном лечении остается 498 пациентов, из них 69 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 6 тыс. 638 человек. Лаборатории Роспотребнадзора провели 21 тыс. 942 исследования, лаборатории минздрава — 19 тыс. 799. В обсерваторах находятся 205 человек, из них 37 — в Краснодаре, 163 — в Сочи, 5 — в Темрюкском районе.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)