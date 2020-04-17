На Кубани за сутки коронавирус нашли у 30 человек
В Краснодарском крае 17 апреля выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. В России к 17 апреля зарегистрировали 4 тыс. 70 новых случаев заражения COVID-19. За прошлые сутки умер 41 человек. Всего вирус выявили у 32 тыс. 8 человек в 85 регионах России.
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По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, 17 апреля в регионе за сутки COVID-19 нашли у 30 человек, все контактировали с ранее заболевшими. Среди них 15 женщин и столько же мужчин. В Краснодаре выявили 19 случаев, по два — в Кореновске, Ейске, Белореченском и Калининском районах. Еще по одному человеку заразились в Приморско-Ахтарском, Динском и Староминском районах. Возраст больных — от 19 до 76 лет.
Таким образом всего на Кубани находится 290 пациентов с подтвержденным коронавирусом.Выписали 49 человек, один мужчина и две женщины скончались. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло до 19, в состоянии средней тяжести находятся 130 человек.
К 17 апреля в медицинские организации региона обратилось с подозрением на COVID-19 1 тыс. 193 человек, в том числе 185 детей. На стационарном лечении остается 498 пациентов, из них 69 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 6 тыс. 638 человек. Лаборатории Роспотребнадзора провели 21 тыс. 942 исследования, лаборатории минздрава — 19 тыс. 799 исследований.
В обсерваторах находятся 205 человек, из них 37 — в Краснодаре, 163 — в Сочи, 5 — в Темрюкском районе. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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