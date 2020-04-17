На Кубани за сутки коронавирус нашли у 30 человек

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. В России к 17 апреля зарегистрировали 4 тыс. 70 новых случаев заражения COVID-19. За прошлые сутки умер 41 человек. Всего вирус выявили у 32 тыс. 8 человек в 85 регионах России.

По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, 17 апреля в регионе за сутки COVID-19 нашли у 30 человек, все контактировали с ранее заболевшими. Среди них 15 женщин и столько же мужчин. В Краснодаре выявили 19 случаев , по два — в Кореновске, Ейске, Белореченском и Калининском районах. Еще по одному человеку заразились в Приморско-Ахтарском, Динском и Староминском районах. Возраст больных — от 19 до 76 лет.