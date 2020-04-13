«Ситуация относительно спокойна, но это спокойствие весьма зыбкое». Главврач краснодарской больницы рассказал о ситуации в клиниках города

Краснодарский край

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Главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Краснодара Николай Босак 13 апреля дал прогноз по ситуации с коронавирусом в регионе

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России 13 апреля стало известно, что за сутки зарегистрировали 2 тыс. 558 новых случаев заражения COVID-19, умерли 18 человек, еще 179 выздоровели. Всего к моменту написания новости коронавирус нашли у 18 тыс. 328 человек во всех 82 регионах России.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за сутки в регионе выявили 41 инфицированного, а за прошлый день прирост заболевших составил 11 человек. Большинство из них — люди, которые не привезли этот вирус на Кубань, а контактировали с заболевшими.

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Как заявил главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Краснодара Николай Босак на общегородской планерке, медики не ожидают, что ситуация завтра стихнет, снизится или начнет уменьшаться. По его словам, пока число зараженных в крае незначительное.

«Мы только в начале распространения этой эпидемии, — подчеркнул Босак. — 11 человек для миллионного города — это лишь малая часть. Но мы понимаем также, что эти 11 человек с кем-то контактировали, они кому-то передали этот вирус, и эти люди будут дальше и дальше его передавать. Это не наводнение, которое можно сдержать, построив дамбу. Это воздушно-капельная инфекция, она будет распространяться».

По данным Босака, за прошлое воскресенье, 12 апреля, в скорую помощь Краснодара обратились 888 человек, и это невысокая нагрузка, аналогичная тому же периоду прошлого года. При этом медики осознают, что ситуация с ростом числа инфицированных динамична.

«Что будет через неделю, когда накопится критическая масса этих пациентов, трудно сказать. Ситуация относительно спокойна, но это спокойствие весьма зыбкое. Нужно понимать: если мы сейчас прекратим режим самоизоляции, начнем активно общаться, ходить в гости, откроем ТРЦ, то у нас в течение недели почти наверняка произойдет резкий скачок числа заболевших», — подчеркнул Николай Босак.

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Напомним, в Краснодарском крае до 18 апреля действует карантин, во время которого гражданам запрещено без особой необходимости и без спецпропуска выходить из дома и ездить на машине.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
8 (861) 268-35-98 (горячая линия краевого минтранса по вопросам получения пропусков на транспорт)

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Главврач краснодарской больницы рассказал о ситуации в клиниках города

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