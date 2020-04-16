В Сочи «Кинотавр» перенесли на осень из-за коронавируса

16 апреля стало известно, что 31-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи должен будет пройти осенью

Напомним, кинофорум должен был пройти на курорте с 7 по 14 июня. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, объявили Зимний театр.

«По понятным причинам фестиваль "Кинотавр" не сможет состояться в объявленные ранее даты. Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью. О точных датах мы сообщим дополнительно», — сообщили пресс-служба фестиваля в фейсбуке.