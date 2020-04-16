В Сочи «Кинотавр» перенесли на осень из-за коронавируса
16 апреля стало известно, что 31-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи должен будет пройти осенью
Напомним, кинофорум должен был пройти на курорте с 7 по 14 июня. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, объявили Зимний театр.
«По понятным причинам фестиваль "Кинотавр" не сможет состояться в объявленные ранее даты. Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью. О точных датах мы сообщим дополнительно», — сообщили пресс-служба фестиваля в фейсбуке.
Организаторы «Кинотавра» выразили слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей.
Напомним, с 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, его продлили до 18 апреля. При этом некоторые меры ослабили: например, с 12 апреля людям позволили свободно ездить на машинах внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00.
В России к 16 апреля зафиксировали COVID-19 выявили у 27 тыс. 938 человек, в том числе у 260 жителей Краснодарского края. В крае за все время наблюдения скончались один мужчина и две женщины, 48 человек выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 13 больных, из них 6 — в сочинской инфекционной больнице № 2.
Все материалы по теме:
Читайте также
Шесть трансляций для онлайн-путешествий