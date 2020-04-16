В Сочи фельдшеры скорой заразили коронавирусом своего ребенка и племянницу

Краснодарский край

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В Сочи в семье фельдшеров скорой помощи коронавирусом заразился четырехлетний ребенок

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

В России к 16 апреля зафиксировали COVID-19 выявили у 27 тыс. 938 человек в 84 регионах России, в том числе у 260 жителей Краснодарского края. В тяжелом состоянии находятся 13 больных, из их 6 — в сочинской инфекционной больнице № 2. Кроме того, 13 апреля стало известно, что в Сочи 15 медработников заразились коронавирусом.

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15 апреля краевой оперштаб распространил информацию о том, что в Сочи инфекция подтвердилась у четврехлетнего ребенка. Выяснилось, что он из семьи фельдшеров. Кроме того, опасный вирус выявили и у племянницы медиков. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил источник в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи. 

«В семье фельдшеров скорой помощи заболели ребенок и племянница. Они все в больнице. Их сразу госпитализировали со всеми контактными, и с ребенком, и с племянницей, всю семью. Они вместе проживали, потому заразились», — уточнил источник.

В Сочи на 16 апреля известно о 50 инфицированных COVID-19. Днем ранее в городе выявили еще четыре случая заражения коронавирусом.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Здравоохранение Коронавирус Медицина Олимпиада в Сочи Эпидемии

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