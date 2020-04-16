В России COVID-19 заразились почти 28 тыс. человек

В России 16 апреля за сутки коронавирус выявили у 3 тыс. 448 человек

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса, а 23 марта сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения COVID-19. К 15 апреля заразились уже более 2 млн человек. Кроме того, 10 апреля стало известно, что от COVID-19 умерли более 100 тыс. инфицированных. Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 16 апреля в своих соцсетях объявил, что за сутки болезнь зарегистрировали у 3 тыс. 448 жителей 78 регионов РФ. Умерли 34 больных, из больниц выписали 318 пациентов.

Больше всего заболевших — в Москве (1 тыс. 370), Московской области (467) и Санкт-Петербурге (154). В регионах юга и Северного Кавказа за сутки выявили 250 случаев: в Ингушетии заболели 63 человека, в Дагестане и на Дону — 49 и 41 соответственно. На Ставрополье вирус диагностировали у 28 человек, в Краснодарском крае — у 21. Еще 19 случаев выявили в Кабардино-Балкарии и 16 — в Адыгее. В Карачаево-Черкесии заразились 7 человек, еще по 3 — в Чечне и Крыму.