В горах Сочи из-за коронавируса на год перенесли фестиваль и карнавал

Краснодарский край

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В Красной Поляне из-за пандемии коронавируса перенесли фестиваль New Star Camp и карнавал BoogelWoogel

Традиционный спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp должен был пройти в Сочи с 27 марта по 5 апреля, а высокогорный карнавал BoogelWoogel — в апреле. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мероприятия перенесли на март-апрель 2021 года.

«Сейчас "Роза Хутор" работает в обычном режиме. Но мы учитываем текущую ситуацию и выполняем решения властей, связанные с эпидемиологической обстановкой в стране и Краснодарском крае», — прокомментировали отмену мероприятий в пресс-службе курорта.

Напомним, 13 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об ограничении массовых мероприятий в регионе. Согласно документу, с 15 марта по 1 мая в крае будет действовать режим повышенной готовности, из-за чего запрещено проведение событий с участием более тысячи человек. Также запрещаются детские межшкольные, межмуниципальные спортивные, культурные и иные мероприятия, а также все массовые мероприятия с участием студентов.

Смотрите фоторепортаж:

Как писали Юга.ру, в марте 2018 года на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи в рамках высокогорного карнавала BoogelWoogel состоялся массовый спуск с горы лыжников и сноубордистов в купальниках. В нем приняли участие почти 2 тыс. человек — сочинский спуск претендовал на место в книге рекордов Гиннеса.

Коронавирус Роза Хутор Сочи Фестивали

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