В Краснодарском крае число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 21

Оперштаб Краснодарского края 16 апреля сообщил о 21 новом случае заболевания коронавирусом

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. В России к 16 апреля зафиксировали 3 тыс. 448 новых случаев заражения COVID-19, за сутки умерли 34 человека. Всего вирус выявили у 27 тыс. 938 человек в 84 регионах России.

Кубанский оперштаб по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса 16 апреля сообщил, что в регионе за сутки COVID-19 нашли у 21 человека. Из них 12 находятся в Краснодаре, 5 — в Ейском районе, 2 — в Кореновском и по 1 — в Тбилисском и Староминском. Все они ранее контактировали с заболевшими. В краевой столице и в Кореновске заразились четыре ребенка в возрасте от 4 до 11 лет. Самому старшему пациенту 83 года. Всего на Кубани COVID-19 подтвердили у 260 человек, один мужчина и две женщины скончались. В тяжелом состоянии находятся 13 больных , 6 — в инфекционной больнице № 2 Сочи, столько же в СКИБ и один в Лабинской ЦРБ. В состоянии средней тяжести 121 человек. Выздоровели 48 пациентов, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что в крае становится больше «тяжелых» пациентов и больных в состоянии средней степени тяжести. На 16 апреля в медорганизации Кубани обратилось 1 тыс. 130 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 185 детей. На стационарном лечении находятся 497 человек, из них 84 ребенка. На дому наблюдаются 4 тыс. 226 жителей региона. В обсерваторах разместили 217 граждан: 43 — в Краснодаре, 169 — в Сочи и 5 — в станице Голубицкой. Их состояние удовлетворительное. Роспотребнадзор уже провел 21 тыс. 624 лабораторных исследований, лаборатории минздрава — 17 тыс. 804, в том числе 2 тыс. 120 за последние сутки.