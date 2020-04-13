В Краснодаре собираются открыть 17 рынков и ярмарок

На заседании оперативного штаба в Краснодаре 13 апреля рассказали об открытии рынков и ярмарок в городе

Напомним, карантин в Краснодарском крае ввели 31 марта. Затем его продлили до 18 апреля, однако некоторые ограничения при этом ослабили. Например, в регионе разрешили отрыться мойкам самообслуживания, а также продовольственным ярмаркам и рынкам. Накануне мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об условиях от Роспотребнадзора, при которых последние могут работать. 13 апреля он добавил, что при соблюдении требований торговые ряды смогут начать работу в «ближайшее время».

По словам замглавы города Дмитрия Логвиненко, в краевом центре есть 89 стационарных ярмарок и 3 рынка. Все они сейчас закрыты. После того, как их руководители подготовятся согласно требованиям Роспотребнадзора, на место приедет комиссия. Если все условия будут соблюдены, специалисты дадут разрешение на открытие. В случае, если потом торговые предприятия нарушат предписания, их закроют на 45 или 90 дней в зависимости от тяжести нарушения. Первышов добавил, что в течение недели нужно будет уточнить места для ярмарок в городе:

«Мы можем перекрыть часть улиц, "растянуть" ярмарки, чтобы было больше проветриваемого пространства в этих условиях».