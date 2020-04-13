В Краснодаре собираются открыть 17 рынков и ярмарок

Краснодарский край

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На заседании оперативного штаба в Краснодаре 13 апреля рассказали об открытии рынков и ярмарок в городе

Напомним, карантин в Краснодарском крае ввели 31 марта. Затем его продлили до 18 апреля, однако некоторые ограничения при этом ослабили. Например, в регионе разрешили отрыться мойкам самообслуживания, а также продовольственным ярмаркам и рынкам.

Накануне мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об условиях от Роспотребнадзора, при которых последние могут работать. 13 апреля он добавил, что при соблюдении требований торговые ряды смогут начать работу в «ближайшее время».

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По словам замглавы города Дмитрия Логвиненко, в краевом центре есть 89 стационарных ярмарок и 3 рынка. Все они сейчас закрыты. После того, как их руководители подготовятся согласно требованиям Роспотребнадзора, на место приедет комиссия. Если все условия будут соблюдены, специалисты дадут разрешение на открытие. В случае, если потом торговые предприятия нарушат предписания, их закроют на 45 или 90 дней в зависимости от тяжести нарушения.

Первышов добавил, что в течение недели нужно будет уточнить места для ярмарок в городе:
«Мы можем перекрыть часть улиц, "растянуть" ярмарки, чтобы было больше проветриваемого пространства в этих условиях».

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В пресс-службе мэрии 13 апреля уточнили, что скоро смогут возобновить работу Колхозный рынок на улице Рашпилевской, 137, Сельскохозяйственный рынок на Трудовой Славы, 9 и Восточный рынок на Стасова, 161. Кроме того, в Краснодаре готовят к открытию еще 14 ярмарок, однако в администрации не уточнили, какие именно. Полный список всех ярмарок, которые есть сейчас в городе, можно посмотреть тут.

Напомним, в России 13 апреля зарегистрировали 2 тыс. 558 новых случаев заражения COVID-19, умерли 18 человек. Всего коронавирус нашли у 18 тыс. 328 человек в стране. На Кубани за последние сутки выявили 41 новый случай. Всего в регионе зафиксировали 210 инфицированных человек. Один мужчина и две женщины скончались, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 32 пациента.

Евгений Первышов Карантин Коронавирус Краснодар Продукты питания

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