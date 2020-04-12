Власти Краснодара объяснили, что будет с желтыми пропусками на машины

Мэрия Краснодара 12 апреля опровергла фейк об аннулировании желтых пропусков

На Кубани с вечера 31 марта из-за распространения коронавируса действует карантин. Жителям запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. 10 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что карантин продлевается до 18 апреля, однако будут введены некоторые послабления в режим. В краевой столице действует желто-черный пропуск, который разрешает проезд только внутри муниципального образования.

Накануне в соцсетях начали появляться сообщения, что мэр Краснодара Евгений Первышов аннулировал старые пропуска и решил выдавать новые онлайн. В тексте говорилось, что власти учли все предыдущие ошибки и с 13 апреля оформить пропуск можно в отдельном разделе на сайте администрации. В пресс-службе мэрии города 12 апреля заявили, что опубликованные сообщения — недостоверная и провокационная информация. Все выданные ранее желтые пропуска будут действовать весь период карантина.

Напомним, 11 апреля оперативный штаб края в соцсетях опубликовал разъяснения о том, как изменится режим карантина в регионе. Так, с 12 апреля в крае ввели беспропускное окно с 10:00 до 16:00 . Это значит, что только в этот промежуток времени можно передвигаться на машине по городу и району без пропуска.