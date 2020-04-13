На Кубани число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 41

Оперативный штаб Москвы в своих соцсетях сообщил, что в Краснодарском крае за сутки заболел 41 человек. Эту информацию подтвердил и кубанский оперштаб.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса. В России сегодня зарегистрировали 2 тыс. 558 новых случаев заражения COVID-19, умерли 18 человек, еще 179 выздоровели. Всего к моменту написания новости коронавирус нашли у 18 тыс. 328 человек в 82 регионах России.

Все заболевшие в регионе контактировали с ранее зараженными. Среди пациентов 22 мужчины и 19 женщин, в том числе четверо детей. В Краснодаре выявили 13 случаев , среди них восьмилетний ребенок. Еще 12 человек заболели в Кореновске, в том числе трое детей (6, 10 и 11 лет). В Лабинске нашли четыре случая, по три — в Геленджике и Сочи, два в Анапе и по одному в Кущевском, Туапсинском, Отрадненском и Ейском районах. Возраст пациентов — от 6 до 79 лет.

Всего в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 210 человек. Один мужчина и две женщины скончались, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии. По данным на 11 апреля, у 39 заболевших состояние ухудшилось до средней степени тяжести . Выздоровели 32 человека.

На сегодняшний день в больницы края с подозрением на коронавирус обратились 917 жителей, в том числе 148 детей. На стационарном лечении находятся 355 пациентов, среди них 47 детей. По месту жительства наблюдаются 7 тыс. 566 человек, а всего в регионе провели 20 тыс. 652 лабораторных исследования.

В обсерваторах находится 164 человека (41 — в Краснодаре, 118 — в Сочи, 5 — в станице Голубицкой Темрюкского района). Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.