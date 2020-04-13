В России за сутки выявили 2 тыс. 558 заболевших коронавирусом

В России к 13 апреля коронавирус нашли более чем у 18,3 тыс. человек, у 2 тыс. 558 из них болезнь диагностировали за последние сутки

Коронавирус, или COVID-19, — новый смертельно опасный вирус, который появился в декабре прошлого года в Китае. 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта ВОЗ сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения болезни. К 9 апреля число зараженных коронавирусом превысило 1,5 млн человек в мире и к моменту написания новости составило 1 млн 850 тыс. человек, из них умерли более 114 тыс. инфицированных.

К 13 апреля в России новые случаи коронавируса подтвердили в 62 регионах. За сутки в стране 18 пациентов умерли, а 179 выздоровели. Всего в России зарегистрировали 18 тыс. 328 случаев коронавируса во всех 82 регионах. За все время 148 человек умерло , а выздоровели 1 тыс. 470 пациентов, сообщил оперштаб Москвы на своей странице в соцсетях.