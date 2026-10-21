Атаки дронов парализовали порты Кубани: экспорт сельхозпродукции упал вдвое

21 октября «Коммерсантъ» сообщил, что работа ключевых морских портов Краснодарского края фактически остановлена из-за атак беспилотников. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в обращении к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву.

По данным главы региона, в июле–августе через порты Краснодарского края было перевалено лишь 3,8 млн тонн сельхозгрузов, тогда как за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 7,9 млн тонн. В связи с этим Кондратьев попросил выделить портам средства для компенсации убытков, выплаты зарплат сотрудникам, оплаты аренды и обслуживания складских помещений, а также для субсидирования процентов по кредитам.

Конкретная сумма, которая требуется для поддержки, не называется. В компании «ОТЭКО», управляющей терминалами в Тамани, заявили, что каждый месяц простоя обходится государству и частному бизнесу более чем в 200 млрд рублей. Патрушев, в свою очередь, передал обращение главы Кубани на рассмотрение профильным ведомствам — Минтрансу, Минфину, Минсельхозу и Минэкономики.