Атаки дронов парализовали порты Кубани: экспорт сельхозпродукции упал вдвое

Краснодарский край

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  • Порт Новороссийска © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    Порт Новороссийска © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Кондратьев просит у Патрушева поддержку для портов Краснодарского края после ударов БПЛА

21 октября «Коммерсантъ» сообщил, что работа ключевых морских портов Краснодарского края фактически остановлена из-за атак беспилотников. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в обращении к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву.

По данным главы региона, в июле–августе через порты Краснодарского края было перевалено лишь 3,8 млн тонн сельхозгрузов, тогда как за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 7,9 млн тонн. В связи с этим Кондратьев попросил выделить портам средства для компенсации убытков, выплаты зарплат сотрудникам, оплаты аренды и обслуживания складских помещений, а также для субсидирования процентов по кредитам.

Конкретная сумма, которая требуется для поддержки, не называется. В компании «ОТЭКО», управляющей терминалами в Тамани, заявили, что каждый месяц простоя обходится государству и частному бизнесу более чем в 200 млрд рублей. Патрушев, в свою очередь, передал обращение главы Кубани на рассмотрение профильным ведомствам — Минтрансу, Минфину, Минсельхозу и Минэкономики.

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В сентябре перевалка грузов на терминалах Азово-Черноморского бассейна упала на 95–100%, а пассажиропоток сократился на 85%. Крупнейшие порты региона — Новороссийск, Тамань и Туапсе — начали оптимизацию штата: часть сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или перевели на сокращенную рабочую неделю. Грузопоток переориентировали на порты Северо-Запада и сухопутные пограничные переходы.

Помимо губернатора, за поддержкой к вице-премьеру Александру Новаку обратилась и Ассоциация морских торговых портов. Среди предложений — отсрочка арендных и налоговых платежей, субсидирование зарплат в размере одного МРОТ на работника в месяц, а также смягчение условий страхования военных рисков. По оценкам, в портовой отрасли Азово-Черноморского бассейна занято около 20–25 тысяч человек, а поддержка на уровне одного МРОТ обошлась бы государству в 550–670 млн рублей ежемесячно.

Как писали Юга.ру, в августе Новороссийский и Таманский зерновые терминалы «Деметра-Холдинга» официально остановили работу.

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