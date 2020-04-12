В России за сутки выявили более двух тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

Краснодарский край

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В России к 12 апреля за сутки зарегистрировали 2 тыс. 186 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус или COVID-19 — новый смертельно опасный вирус, который появился в декабре прошлого года в Китае. 11 марта в мире была объявлена пандемию коронавируса, а 23 марта ВОЗ сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения COVID-19. К 9 апреля число зараженных вирусом превысило 1,5 млн человек в мире и к моменту написания новости составило 1 млн 777 тыс. человек. К 12 апреля в мире от коронавируса умерло 108,9 тыс. человек.

Новые случаи коронавируса подтвердили в 52 регионах, зафиксировано 24 смерти. За сутки по России полностью выздоровели 246 человек. Всего в России зарегистрироваали 15 тыс. 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За все время 130 человек умерло, а выздоровело 1 тыс. 291 пациент, сообщил оперштаб Москвы на своей странице в соцсетях.

В Краснодарском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 31 новый случай заболевания. Еще 17 человек заразились в Чечне, 14 — в Ростовской области и 8 — в Ставропольском крае. Пять зараженных нашли в Кабардино-Балкарии и двоих в Крыму.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Карантин Коронавирус Медицина

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