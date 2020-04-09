Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек

В мире

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К 9 апреля в мире коронавирусом заразились более 1,5 млн человек в 196 странах

По данным статистического сайта Worldometer, всего к 8:10 COVID-19 заразились 1 млн 518 тыс. 773 человека. Число смертей достигло 88 тыс. 505 человек, выздоровели 330 тыс. 589 человек. Сайт Coronavirus-monitor.ru по обновлению на 7:58 сообщает об 1 млн 520 тыс. 157 зараженных и 88 тыс. 514 умерших.

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Самое большое количество заболевших в США — 446 тыс. 205 человек, что почти треть от всех инфицированных в мире. За неделю Испания поменялась местами с Италией и поднялась на вторую строку со 148 тыс. зараженных. На четвертом и пятом местах Германия и Франция соответственно. Россия пока что находится на 19-м месте.

Напомним, в России всего зарегистрировали 8 тыс. 672 инфицированных, из них умерли 63 человека, 580 выздоровели. В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у 85 человек, один пациент скончался.

Коронавирус Медицина

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