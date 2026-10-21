Парк «Краснодар» начали украшать к Новому году

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В парке «Краснодар» рабочие украшают гирляндами деревья и фонари

21 октября редактор Юга.ру заметила, что в Краснодаре уже начали украшать к новогодним праздникам территорию возле парка «Краснодар» и стадиона. 

Рабочие обматывают гирляндами деревья с кубическими кронами на улице Восточно-Кругликовской. Украшения размещают как возле стадиона, так и напротив него. 

Также с помощью автовышек рабочие наряжают фонари перед стадионом.

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

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Отметим, что 21 октября в Краснодаре 22 °C, однако город уже начали украшать к зимним праздникам.

Как писали Юга.ру, 18 октября актер Павел Деревянко побывал в парке «Краснодар» и заблудился в поисках Японского сада.

Город Краснодар Новый год парк «Краснодар» Парки Праздники

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