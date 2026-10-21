Парк «Краснодар» начали украшать к Новому году

В парке «Краснодар» рабочие украшают гирляндами деревья и фонари

21 октября редактор Юга.ру заметила, что в Краснодаре уже начали украшать к новогодним праздникам территорию возле парка «Краснодар» и стадиона.

Рабочие обматывают гирляндами деревья с кубическими кронами на улице Восточно-Кругликовской. Украшения размещают как возле стадиона, так и напротив него.

Также с помощью автовышек рабочие наряжают фонари перед стадионом.