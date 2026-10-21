Шторм в Анапе смыл с побережья часть привезенного песка. В некоторых районах — половину
Из-за непогоды на пляже Анапы смыло часть завезенного песка, который должен был укрыть замазученное побережье
21 октября эколог Роман Пукалов в своем телеграм-канале сообщил, что шторм на побережье Анапы, который закончился 19 октября, вымыл значительную часть привозного песка.
Напомним, 16 октября в Анапе размыло часть Центрального пляжа, образовав песчаные валы. Блогер Юрий Озаровский заявил, что для восстановления побережья придется завозить новый песок.
По словам ученого Института океанологии имени Ширшова РАН Вячеслава Крыленко, который обследовал пляжи Анапы до непогоды и после, шторм смыл от 5% привезенного песка на пляжах Витязево. На побережье Джемете показатель составляет до 50%.
«При этом завезенный песок достаточно чистый, это природный материал, и он дальше послужит своей роли, создавая подводные валы, сдерживающие размыв береговой полосы», — добавил ученый.
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Пукалов отметил, что новый песок отличается от местного и после размокания похож на глину. Однако он смог «послужить» — благодаря ему туристы смогли отдохнуть летом 2026 года в Анапе, «не испачкавшись в мазуте».
«Привозной песок укрыл мазут, так что его завоз действительно сыграл свою положительную роль. К тому же, по пока неофициальной информации, которую, я думаю, еще озвучат, затраченные средства на привоз этого песка оказались в несколько раз меньше полученной за курортный сезон прибыли, так что экономически это себя оправдало», — рассказал эколог.
При этом он отметил, что будет лучше, если штормы в ноябре или зимой смоют завезенный песок.
Как писали Юга.ру, 19 октября баржа со стройки «Геленджик Марины» села на мель после непогоды.
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