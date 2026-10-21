Шторм в Анапе смыл с побережья часть привезенного песка. В некоторых районах — половину

«При этом завезенный песок достаточно чистый, это природный материал, и он дальше послужит своей роли, создавая подводные валы, сдерживающие размыв береговой полосы», — добавил ученый.

По словам ученого Института океанологии имени Ширшова РАН Вячеслава Крыленко, который обследовал пляжи Анапы до непогоды и после, шторм смыл от 5% привезенного песка на пляжах Витязево. На побережье Джемете показатель составляет до 50%.

Пукалов отметил, что новый песок отличается от местного и после размокания похож на глину. Однако он смог «послужить» — благодаря ему туристы смогли отдохнуть летом 2026 года в Анапе, «не испачкавшись в мазуте».

«Привозной песок укрыл мазут, так что его завоз действительно сыграл свою положительную роль. К тому же, по пока неофициальной информации, которую, я думаю, еще озвучат, затраченные средства на привоз этого песка оказались в несколько раз меньше полученной за курортный сезон прибыли, так что экономически это себя оправдало», — рассказал эколог.

При этом он отметил, что будет лучше, если штормы в ноябре или зимой смоют завезенный песок.