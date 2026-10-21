Жители Кубани увидят звездопад Ориониды. Где и когда наблюдать

В ночь на 22 октября в небе можно наблюдать пик метеорного потока Ориониды

Этот поток относится к категории средних по активности. Его источник — шлейф пыли и частиц, который оставила после себя комета Галлея. Каждый год Ориониды возвращаются со 2 октября по 7 ноября. Сама комета появляется в окрестностях Солнца раз в 76 лет: в последний раз ее видели в 1986 году, а следующего визита стоит ждать не раньше июля 2061-го.

Московский планетарий сообщил , что в ночь на 22 октября жители России смогут наблюдать метеорный поток Ориониды. Ожидаемая интенсивность составит до 20 метеоров в час.

Частицы роя влетают в атмосферу Земли со скоростью около 66 километров в секунду. Они мгновенно сгорают, оставляя после себя яркий светящийся след. Обычно метеоры Орионид белые, но среди них встречаются и цветные — красные, желтые, оранжевые, а порой и сине-зеленые.

Чтобы увидеть это зрелище, никакой оптики не требуется. Достаточно выбраться подальше от городской подсветки.

«Нужно одеться потеплее, ведь наблюдение может затянуться на несколько часов. Нелишним будет взять с собой складное кресло. Следует дождаться, пока зайдет Луна после полуночи, чтобы ее свет не мешал наблюдению. Смотреть нужно на юго-восток, но метеоры могут появиться и в других областях неба», — рассказал Юга.ру создатель краснодарского клуба астрономии «Вега» Андрей Коршиков.