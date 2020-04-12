На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 31 человека, из них 11 в Краснодаре

По данным оперштаба Москвы, в Краснодарском крае за сутки заболел 31 человек. Эту информацию подтвердил и кубанский оперштаб.

На сегодняшний день в России за сутки выявили 2 тыс. 186 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 24 заболевших, выздоровели 224 пациентов. Всего к моменту написания новости коронавирус нашли у 15 тыс. 770 человек в 82 регионах России.

Один человек приехал из Москвы, остальные контактировали с ранее заболевшими. Пять случаев зафиксировали в Лабинске, еще три в Анапе, среди них двое детей 4 и 17 лет. В Краснодаре выявили 11 зараженных и по одному пациенту в Курганинске, Усть-Лабинске, Новороссийске, Тимашевске, Туапсе, станицах Кавказской и Кущевской. Три случая заражения зарегистрировали в Сочи и два Тихорецке. Возраст пациентов — от 4 до 82 лет, среди них 11 женщин.

Всего в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 169 человек. Один мужчина и две женщины скончались, еще семеро находятся в тяжелом состоянии. По данным на 11 апреля, у 39 заболевших состояние ухудшилось до средней степени тяжести . Выздоровели 28 человек.

Всего в больницы края обратились 883 жителя с подозрением на коронавирус, в том числе 139 детей. Стационарное лечение продолжают 315 человек, включая 40 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 3 тыс. 653 человека. В целом в регионе провели 20 тыс. 210 исследований.

В обсерваторах находится 171 человек (41 человек в Краснодаре, 130 — в Сочи). Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.