В Краснодаре мама школьницы пожаловалась на завуча, которая оскорбляла девочку из-за цвета волос
В краснодарской школе № 93 13-летняя ученица подверглась травле от завуча
19 октября краснодарка Мария Кулябина на своей странице в Instagram* рассказала, что ее 13-летняя дочь подверглась травле от завуча школы № 93.
Женщина узнала, что девочка перестала посещать уроки, и поинтересовалась у ребенка, в чем причина. Семиклассница рассказала, что школьный завуч на линейке вывела ее в центр и начала оскорблять — педагогу не понравились окрашенные в фиолетовый цвет волосы школьницы и пирсинг. По словам краснодарки, ее дочь также назвали «проституткой».
Кроме того, завуч заявила девочке, что ей нужно забрать документы из школы и уехать к отцу, который живет отдельно.
Ученикам одной из школ Краснодара запретили наносить татуировки, макияж и красить волосы:
После этого женщина составила официальную жалобу, которую подала директору школы, а также в департамент образования Краснодара.
«Я считаю, что это непозволительно. <...> Я — мама, и я буду биться до конца. Никто и никогда не имеет права оскорблять ребенка, тем более человек, который называет себя педагогом. <...> Я дойду до конца, потому что это мой ребенок и я его защита», — написала Кулябина.
Как писали Юга.ру, в июле в Краснодаре школьницу не приняли в 10 класс из-за двух троек в аттестате. Ранее ее уговаривали уйти в колледж и не сдавать ЕГЭ.
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