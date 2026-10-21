В Краснодаре мама школьницы пожаловалась на завуча, которая оскорбляла девочку из-за цвета волос

19 октября краснодарка Мария Кулябина на своей странице в Instagram* рассказала, что ее 13-летняя дочь подверглась травле от завуча школы № 93.

Женщина узнала, что девочка перестала посещать уроки, и поинтересовалась у ребенка, в чем причина. Семиклассница рассказала, что школьный завуч на линейке вывела ее в центр и начала оскорблять — педагогу не понравились окрашенные в фиолетовый цвет волосы школьницы и пирсинг. По словам краснодарки, ее дочь также назвали «проституткой».

Кроме того, завуч заявила девочке, что ей нужно забрать документы из школы и уехать к отцу, который живет отдельно.