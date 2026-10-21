В Краснодаре мама школьницы пожаловалась на завуча, которая оскорбляла девочку из-за цвета волос

Краснодарский край

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  • © Скриншоты видео из соцсетей Марии Кулябиной
    © Скриншоты видео из соцсетей Марии Кулябиной

В краснодарской школе № 93 13-летняя ученица подверглась травле от завуча

19 октября краснодарка Мария Кулябина на своей странице в Instagram* рассказала, что ее 13-летняя дочь подверглась травле от завуча школы № 93. 

Женщина узнала, что девочка перестала посещать уроки, и поинтересовалась у ребенка, в чем причина. Семиклассница рассказала, что школьный завуч на линейке вывела ее в центр и начала оскорблять — педагогу не понравились окрашенные в фиолетовый цвет волосы школьницы и пирсинг. По словам краснодарки, ее дочь также назвали «проституткой». 

Кроме того, завуч заявила девочке, что ей нужно забрать документы из школы и уехать к отцу, который живет отдельно. 

Ученикам одной из школ Краснодара запретили наносить татуировки, макияж и красить волосы:

После этого женщина составила официальную жалобу, которую подала директору школы, а также в департамент образования Краснодара. 

«Я считаю, что это непозволительно. <...> Я — мама, и я буду биться до конца. Никто и никогда не имеет права оскорблять ребенка, тем более человек, который называет себя педагогом. <...> Я дойду до конца, потому что это мой ребенок и я его защита», — написала Кулябина. 

Как писали Юга.ру, в июле в Краснодаре школьницу не приняли в 10 класс из-за двух троек в аттестате. Ранее ее уговаривали уйти в колледж и не сдавать ЕГЭ.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, Threads и мессенджер WhatsApp.

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