Реальные истории Краснодара станут основой театрального шоу. Когда премьера?

Краснодарский край

Распечатать

  • Бекстейдж с фотосессии к шоу-ревю «Сердце Краснодара» © Фото Алексея Петрова
    Бекстейдж с фотосессии к шоу-ревю «Сердце Краснодара» © Фото Алексея Петрова

Шоу-ревю «Сердце Краснодара» расскажет истории о городе через танцы, вокал, скетчи и живую музыку (16+)

Пресс-служба КМТО «Премьера» анонсировала премьеру шоу-ревю «Сердце Краснодара», которая пройдет 30 и 31 октября и 1 ноября.

Ведущим шоу станет артист Молодежного театра Александр Киселев, его соведущим — заслуженный артист Краснодарского края Илья Филиппов. Они будут обсуждать актуальные темы городской жизни, рассказывать о событиях, местах и героях Краснодара.

Как изменился краснодарский фестиваль GG Jazz за 13 лет:

В постановке также участвуют артисты Музыкального шоу-театра «Премьера» и вокалистка Эляна Алишева. Музыкальное сопровождение обеспечит эстрадно-джазовый оркестр Ильи Филиппова.

Режиссером-постановщиком и хореографом стал Леша Кот.

Леша Кот ставил спектакли в Малом театре, МХТ им. Чехова и МХАТе им. Горького. Был главным хореографом Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе в 2024 году и «Славянского базара» в Витебске.

  • Репетиция шоу-ревю «Сердце Краснодара» © Фото Алексея Петрова
    Репетиция шоу-ревю «Сердце Краснодара» © Фото Алексея Петрова
  • Репетиция шоу-ревю «Сердце Краснодара» © Фото Алексея Петрова
    Репетиция шоу-ревю «Сердце Краснодара» © Фото Алексея Петрова
  • Репетиция шоу-ревю «Сердце Краснодара» © Фото Алексея Петрова
    Репетиция шоу-ревю «Сердце Краснодара» © Фото Алексея Петрова

Режиссер рассказал, что идея шоу появилась после волонтерской экскурсии по центру Краснодара. Тогда он по-новому взглянул на город и задумался о том, как редко жители замечают его особенности. По его словам, формат ревю позволяет объединить разные истории о городе без единого сквозного сюжета.

«Для меня шоу — это прежде всего про впечатления. Это как целый день гулять с фотоаппаратом по любимым местам. А потом за ярким рассказом в кругу друзей показывать эффектные снимки», — добавил Кот.

Премьерные показы пройдут во Дворце искусств «Премьера». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 31 октября проходит фестиваль органной музыки.

Афиша Краснодар Музыка Театры ТО «Премьера»

Новости

Реальные истории Краснодара станут основой театрального шоу. Когда премьера?
Шторм в Анапе смыл с побережья часть привезенного песка. В некоторых районах — половину
Атаки дронов парализовали порты Кубани: экспорт сельхозпродукции упал вдвое
Парк «Краснодар» начали украшать к Новому году
В Краснодаре мама школьницы пожаловалась на завуча, которая оскорбляла девочку из-за цвета волос
Жители Кубани увидят звездопад Ориониды. Где и когда наблюдать

Лента новостей

Кондратьев уходит?
19 октября, 15:22
Кондратьев уходит?
Что говорят об отставке губернатора Краснодарского края и почему эти слухи звучат серьезнее прежних
Власти Краснодара планируют расширить мусорный полигон в Копанском без обсуждения с жителями
Сегодня, 14:55
Власти Краснодара планируют расширить мусорный полигон в Копанском без обсуждения с жителями
На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром включили разноцветные лучи. Зачем они нужны?
Вчера, 10:14
На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром включили разноцветные лучи. Зачем они нужны?

Реклама на сайте