Реальные истории Краснодара станут основой театрального шоу. Когда премьера?
Шоу-ревю «Сердце Краснодара» расскажет истории о городе через танцы, вокал, скетчи и живую музыку (16+)
Пресс-служба КМТО «Премьера» анонсировала премьеру шоу-ревю «Сердце Краснодара», которая пройдет 30 и 31 октября и 1 ноября.
Ведущим шоу станет артист Молодежного театра Александр Киселев, его соведущим — заслуженный артист Краснодарского края Илья Филиппов. Они будут обсуждать актуальные темы городской жизни, рассказывать о событиях, местах и героях Краснодара.
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В постановке также участвуют артисты Музыкального шоу-театра «Премьера» и вокалистка Эляна Алишева. Музыкальное сопровождение обеспечит эстрадно-джазовый оркестр Ильи Филиппова.
Режиссером-постановщиком и хореографом стал Леша Кот.
Леша Кот ставил спектакли в Малом театре, МХТ им. Чехова и МХАТе им. Горького. Был главным хореографом Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе в 2024 году и «Славянского базара» в Витебске.
Режиссер рассказал, что идея шоу появилась после волонтерской экскурсии по центру Краснодара. Тогда он по-новому взглянул на город и задумался о том, как редко жители замечают его особенности. По его словам, формат ревю позволяет объединить разные истории о городе без единого сквозного сюжета.
«Для меня шоу — это прежде всего про впечатления. Это как целый день гулять с фотоаппаратом по любимым местам. А потом за ярким рассказом в кругу друзей показывать эффектные снимки», — добавил Кот.
Премьерные показы пройдут во Дворце искусств «Премьера». Подробности можно уточнить у организаторов.
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