Реальные истории Краснодара станут основой театрального шоу. Когда премьера?

Ведущим шоу станет артист Молодежного театра Александр Киселев, его соведущим — заслуженный артист Краснодарского края Илья Филиппов. Они будут обсуждать актуальные темы городской жизни, рассказывать о событиях, местах и героях Краснодара.

Леша Кот ставил спектакли в Малом театре, МХТ им. Чехова и МХАТе им. Горького. Был главным хореографом Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе в 2024 году и «Славянского базара» в Витебске.

В постановке также участвуют артисты Музыкального шоу-театра «Премьера» и вокалистка Эляна Алишева. Музыкальное сопровождение обеспечит эстрадно-джазовый оркестр Ильи Филиппова. Режиссером-постановщиком и хореографом стал Леша Кот.

Режиссер рассказал, что идея шоу появилась после волонтерской экскурсии по центру Краснодара. Тогда он по-новому взглянул на город и задумался о том, как редко жители замечают его особенности. По его словам, формат ревю позволяет объединить разные истории о городе без единого сквозного сюжета.

«Для меня шоу — это прежде всего про впечатления. Это как целый день гулять с фотоаппаратом по любимым местам. А потом за ярким рассказом в кругу друзей показывать эффектные снимки», — добавил Кот.