Кубанская епархия анонсировала трансляцию богослужений 12 апреля и предупредила о фейке с призывом идти в храмы

Краснодарский край

Распечатать

Храмы Екатеринодарской епархии 12 апреля проведут онлайн-трансляции богослужений в Вербное воскресенье

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, который продлен до 18 апреля с послаблением ряда ограничений.

В начале апреля Екатеринодарская и Кубанская епархия сообщила, что вынуждена приостановить общественные богослужения, так как посещение храмов не внесли в список исключений, которые подразумевают выход из дома.

10 апреля в епархии анонсировали онлайн-трансляцию богослужений, которые пройдут в честь Вербного воскресенья. Священнослужители призвали людей остаться дома и присоединиться к трансляции. Список каналов размещен на официальном сайте кубанской митрополии.

Читайте также:

При этом уточняется, что богослужения в храмах Кубани пройдут с аудиотрансляцией — чтобы люди могли присоединиться на расстоянии.

«Праздничное богослужение будет совершаться на улице. Там, где есть такая возможность, у входа в храм установят временный престол, священники проведут службу с аудиотрансляцией в микрофон. Верующие смогут молиться во дворе, с соблюдением социальной дистанции. Волонтеры и казаки у входа на территорию храмов будут помогать в соблюдении санитарных норм, обработке рук», — пояснили в митрополии.

В соцсетях и мессенджерах накануне большого церковного праздника начало распространяться сообщение с призывами не бояться нарушить карантинный режим и прийти на службу, не боясь «иродов в погонах и галстуках».

Читайте также:

«Иисус Христос вошел в Иерусалим, зная о грядущей своей участи быть растерзанным и распятым. Не боялся! Вы, православные, убоялись не вируса, убоялись власти, как тогда убоялся простой и одурманенный народ иудейских первосвященников», — говорится в сообщении.

Один из священнослужителей Краснодара, иерей Вячеслав Клименко отметил, что в самом призыве нет ничего предосудительного, так как он соответствует официальной позиции церкви. При этом он назвал фейком прилепленную к сообщению цитату, подписанную именем кубанского митрополита Исидора, которую он не произносил. В цитате сказано, что литургия 12 апреля якобы будет совершаться в храмах Кубани за закрытыми дверями. 

«Речь не о том, чтобы мы призвали к чему-то другому, а об откровенной лжи и введении общественности и СМИ в заблуждение. Мы далеки от обращения в соответствующие органы, но вызываем к совести автора фейка. Какими благими побуждениями бы он ни руководствовался, ложь — это тяжкий грех», — подчеркнул Клименко.

Интернет Краснодар Православие Религия РПЦ

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кубанская епархия анонсировала трансляцию богослужений 12 апреля и предупредила о фейке с призывом идти в храмы
В Краснодаре и крае до 30 апреля детсады не будут работать, а школы города продолжат занятия дистанционно
В Сочи депутаты горсобрания сдали тест на коронавирус из-за заболевшей сотрудницы аппарата
Кондратьев объявил о продлении карантина до 18 апреля. Но ряд мер ослабят
В МЧС предупредили о гибели растений на Кубани из-за заморозков
На Кубани в водоеме нашли тело 19-летней девушки, которая пропала в новогоднюю ночь

Лента новостей

Кондратьев объявил о продлении карантина до 18 апреля

Но ряд мер ослабят

Статьи

«Ощущаю себя суперменом, который помогает людям»

Как работают курьеры и службы доставки во время карантина

Статьи

Онлайн-тур по пляжам разных стран мира

Франция, Хорватия, Мексика — туда пока нельзя ехать, но можно смотреть на пляж онлайн

Реклама на портале