Кубанская епархия анонсировала трансляцию богослужений 12 апреля и предупредила о фейке с призывом идти в храмы

Храмы Екатеринодарской епархии 12 апреля проведут онлайн-трансляции богослужений в Вербное воскресенье

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, который продлен до 18 апреля с послаблением ряда ограничений. В начале апреля Екатеринодарская и Кубанская епархия сообщила, что вынуждена приостановить общественные богослужения, так как посещение храмов не внесли в список исключений, которые подразумевают выход из дома. 10 апреля в епархии анонсировали онлайн-трансляцию богослужений, которые пройдут в честь Вербного воскресенья. Священнослужители призвали людей остаться дома и присоединиться к трансляции. Список каналов размещен на официальном сайте кубанской митрополии.

При этом уточняется, что богослужения в храмах Кубани пройдут с аудиотрансляцией — чтобы люди могли присоединиться на расстоянии. «Праздничное богослужение будет совершаться на улице. Там, где есть такая возможность, у входа в храм установят временный престол, священники проведут службу с аудиотрансляцией в микрофон. Верующие смогут молиться во дворе, с соблюдением социальной дистанции. Волонтеры и казаки у входа на территорию храмов будут помогать в соблюдении санитарных норм, обработке рук», — пояснили в митрополии. В соцсетях и мессенджерах накануне большого церковного праздника начало распространяться сообщение с призывами не бояться нарушить карантинный режим и прийти на службу, не боясь «иродов в погонах и галстуках».

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