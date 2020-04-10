Кубанская епархия анонсировала трансляцию богослужений 12 апреля и предупредила о фейке с призывом идти в храмы
Храмы Екатеринодарской епархии 12 апреля проведут онлайн-трансляции богослужений в Вербное воскресенье
С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, который продлен до 18 апреля с послаблением ряда ограничений.
В начале апреля Екатеринодарская и Кубанская епархия сообщила, что вынуждена приостановить общественные богослужения, так как посещение храмов не внесли в список исключений, которые подразумевают выход из дома.
10 апреля в епархии анонсировали онлайн-трансляцию богослужений, которые пройдут в честь Вербного воскресенья. Священнослужители призвали людей остаться дома и присоединиться к трансляции. Список каналов размещен на официальном сайте кубанской митрополии.
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При этом уточняется, что богослужения в храмах Кубани пройдут с аудиотрансляцией — чтобы люди могли присоединиться на расстоянии.
«Праздничное богослужение будет совершаться на улице. Там, где есть такая возможность, у входа в храм установят временный престол, священники проведут службу с аудиотрансляцией в микрофон. Верующие смогут молиться во дворе, с соблюдением социальной дистанции. Волонтеры и казаки у входа на территорию храмов будут помогать в соблюдении санитарных норм, обработке рук», — пояснили в митрополии.
В соцсетях и мессенджерах накануне большого церковного праздника начало распространяться сообщение с призывами не бояться нарушить карантинный режим и прийти на службу, не боясь «иродов в погонах и галстуках».
«Иисус Христос вошел в Иерусалим, зная о грядущей своей участи быть растерзанным и распятым. Не боялся! Вы, православные, убоялись не вируса, убоялись власти, как тогда убоялся простой и одурманенный народ иудейских первосвященников», — говорится в сообщении.
Один из священнослужителей Краснодара, иерей Вячеслав Клименко отметил, что в самом призыве нет ничего предосудительного, так как он соответствует официальной позиции церкви. При этом он назвал фейком прилепленную к сообщению цитату, подписанную именем кубанского митрополита Исидора, которую он не произносил. В цитате сказано, что литургия 12 апреля якобы будет совершаться в храмах Кубани за закрытыми дверями.
«Речь не о том, чтобы мы призвали к чему-то другому, а об откровенной лжи и введении общественности и СМИ в заблуждение. Мы далеки от обращения в соответствующие органы, но вызываем к совести автора фейка. Какими благими побуждениями бы он ни руководствовался, ложь — это тяжкий грех», — подчеркнул Клименко.
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