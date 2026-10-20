На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром включили разноцветные лучи. Зачем они нужны?
В начале Восточного обхода Краснодара установили лазерный комплекс
19 октября компания «Автодор» сообщила, что на трассе М-4 «Дон» появилась световая завеса для водителей.
Она находится на 1319-м км дороги, в начале Восточного обхода Краснодара — на том участке, где пересекаются бесплатная и платная трассы.
Комплекс состоит из трех лазеров синего, красного и зеленого света. Они веером расходятся над дорогой и видны на расстоянии более трех километров водителям, направляющихся в краевую столицу.
Во время дефицита топлива:
В компании заявили, что световые лучи помогают автомобилистам сконцентрироваться на дороге, а также повысить бдительность. В дальнейшем комплекс могут установить и на других трассах.
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