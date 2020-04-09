Количество зараженных коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек

Оперативный штаб 9 апреля опубликовал сводку новых случаев заражения COVID-19 на территории России

Коронавирус или COVID-19 — новый возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в китайском Ухане и к концу марта 2020 года распространился по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а 23 марта сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения вируса.

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2 апреля коронавирусом заразились более 1 млн человк в мире, а через неделю число зараженных превысилило 1,5 млн человек. В России к 8 апреля коронавирус был зарегистрирован у 8 тыс. 672 человек, из них 85 случаев были зафиксированы в Краснодарском крае.

9 апреля в группе оперативного штаба «ВКонтакте» сообщили о новых случая заражения.

За последние сутки в России подтвердили 1 тыс. 459 случаев заражения коронавирусом в 50 регионах. 118 заболевших выздоровели, а 13 человек скончались: семь в Москве, трое в Московской области, двое в Санкт-Петербурге, еще один заболевший умер в Пермском крае.

Больше всего заболевших в Москве (+857 случаев за сутки), Московской области (+199) и Санкт-Петербурге (+44). В Краснодарском крае зарегистрировали 20 новых случаев заболевания, 13 — в Дагестане, 7 — в Северной Осетии, еще по 3 новых заболевших были зафиксированы в Ставропольском крае, в Ростовской области, а также в Крыму, еще 1 — в Карачаево-Черкесии.

Таким образом, в России к 9 апреля коронавирусом заболел 10 тыс. 131 человек в 81 регионе. За все время, по официальным данным, скончались 76 человек, еще 698 заболевших выздоровели.

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 млн 520 тыс. человек, число смертей превысило 88,5 тыс., выздоровели более 330,6 тыс. заболевших.