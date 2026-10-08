«Сначала удары, потом сирена»: краснодарцы пожаловались на запоздалое предупреждение об атаке БПЛА
Ночью 8 октября, по словам жителей, сирена завыла после работы ПВО и громких звуков в небе
Предыстория: в ночь на 8 октября Краснодар подвергся атаке БПЛА. Обломки дрона упали на территорию одного из предприятий города. В результате произошел пожар, который уже потушили. Никто не пострадал.
Утром 8 октября краснодарцы сообщили в соцсетях, что в городе ночная система оповещения об атаке БПЛА сработала только после взрывов. Сирены в Краснодаре включили в 01:31 — уже после того, как жители услышали два громких звука. Около 02:00 им пришло СМС-оповещение.
Жительница улицы Зиповской рассказала Юга.ру, что это не первый подобный случай. Аналогичная ситуация произошла и во время предыдущей атаки, когда пострадал детский центр.
«Сегодня ночью проснулась от звуков взрывов — было очень хорошо слышно. И только спустя несколько минут после этого завыли сирены. СМС с предупреждением об угрозе атаки БПЛА в Краснодаре пришло еще позже. И это, к сожалению, уже не впервые. В ту ночь, когда пострадал детский центр с детьми, было так же: сначала я услышала взрывы, а уже потом включились сирены», — отметила она.
В Ростове начнут включать сирены во время атак БПЛА:
Собрали другие комментарии горожан из соцсетей:
- «Сирену врубают только после взрывов. Хотя должно быть «предупреждение» до взрывов».
- «Сначала удары, потом сирена».
- «Бах» — и только потом сирены включают. Хотя должны раньше, когда только начинается отражение нападения, а не когда уже сбили».
- «После первого хлопка ребенок разбудил. Хорошо хоть читала чаты с оповещениями, предполагая, как сирены работают».
- «Первый «бах» был в 1:13, второй через 15 минут. И только потом сирена. Дети вышли в коридор, а толку уже после прилетов».
- «Сирена уже после взрывов. Может, надо заранее, до работы ПВО?»
Ранее Юга.ру писали, что происходило днем в школах Краснодара и края во время одной из атак БПЛА.
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