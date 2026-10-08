«Сначала удары, потом сирена»: краснодарцы пожаловались на запоздалое предупреждение об атаке БПЛА

Предыстория: в ночь на 8 октября Краснодар подвергся атаке БПЛА. Обломки дрона упали на территорию одного из предприятий города. В результате произошел пожар, который уже потушили. Никто не пострадал.

Утром 8 октября краснодарцы сообщили в соцсетях, что в городе ночная система оповещения об атаке БПЛА сработала только после взрывов. Сирены в Краснодаре включили в 01:31 — уже после того, как жители услышали два громких звука. Около 02:00 им пришло СМС-оповещение.



Жительница улицы Зиповской рассказала Юга.ру, что это не первый подобный случай. Аналогичная ситуация произошла и во время предыдущей атаки, когда пострадал детский центр.

«Сегодня ночью проснулась от звуков взрывов — было очень хорошо слышно. И только спустя несколько минут после этого завыли сирены. СМС с предупреждением об угрозе атаки БПЛА в Краснодаре пришло еще позже. И это, к сожалению, уже не впервые. В ту ночь, когда пострадал детский центр с детьми, было так же: сначала я услышала взрывы, а уже потом включились сирены», — отметила она.