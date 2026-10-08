«Сначала удары, потом сирена»: краснодарцы пожаловались на запоздалое предупреждение об атаке БПЛА

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Jens Mahnke с сайта pexels.com
    © Фото пользователя Jens Mahnke с сайта pexels.com

Ночью 8 октября, по словам жителей, сирена завыла после работы ПВО и громких звуков в небе 

Предыстория: в ночь на 8 октября Краснодар подвергся атаке БПЛА. Обломки дрона упали на территорию одного из предприятий города. В результате произошел пожар, который уже потушили. Никто не пострадал.

Утром 8 октября краснодарцы сообщили в соцсетях, что в городе ночная система оповещения об атаке БПЛА сработала только после взрывов. Сирены в Краснодаре включили в 01:31 — уже после того, как жители услышали два громких звука. Около 02:00 им пришло СМС-оповещение.

Жительница улицы Зиповской рассказала Юга.ру, что это не первый подобный случай. Аналогичная ситуация произошла и во время предыдущей атаки, когда пострадал детский центр.

«Сегодня ночью проснулась от звуков взрывов — было очень хорошо слышно. И только спустя несколько минут после этого завыли сирены. СМС с предупреждением об угрозе атаки БПЛА в Краснодаре пришло еще позже. И это, к сожалению, уже не впервые. В ту ночь, когда пострадал детский центр с детьми, было так же: сначала я услышала взрывы, а уже потом включились сирены», — отметила она.

В Ростове начнут включать сирены во время атак БПЛА:

Собрали другие комментарии горожан из соцсетей:

  • «Сирену врубают только после взрывов. Хотя должно быть «предупреждение» до взрывов».
  • «Сначала удары, потом сирена».
  • «Бах» — и только потом сирены включают. Хотя должны раньше, когда только начинается отражение нападения, а не когда уже сбили».
  • «После первого хлопка ребенок разбудил. Хорошо хоть читала чаты с оповещениями, предполагая, как сирены работают».
  • «Первый «бах» был в 1:13, второй через 15 минут. И только потом сирена. Дети вышли в коридор, а толку уже после прилетов».
  • «Сирена уже после взрывов. Может, надо заранее, до работы ПВО?»

Ранее Юга.ру писали, что происходило днем в школах Краснодара и края во время одной из атак БПЛА.

Безопасность Город Краснодар общество Происшествия СВО

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