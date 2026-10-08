В Краснодаре осудили сотрудников протезного предприятия за хищение 3,4 млн рублей у инвалидов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре сотрудники завышали стоимость протезов и присваивали разницу между их ценой и страховыми выплатами

8 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в кубанской столице вынесли приговор сотрудникам местного филиала «Московского протезно-ортопедического предприятия» за мошенничество при приобретении протезов для инвалидов. 

По данным следствия, управляющий филиалом Александр Ларин разработал схему хищения денег при получении компенсаций, которые положены инвалидам при покупке протезов за свой счет. В деле участвовали сотрудницы компании — Виктория Кочинян, Марина Днестрян и Юлия Титова, а также Лидия Ларшина — директор ООО «Орто-сервис» — организации, занимающейся продажей и поставкой протезно-ортопедических изделий. 

Подсудимые завышали цены на изделия, проводили документы через «Орто-сервис», а затем самостоятельно предоставляли ложные сведения о стоимости протезов в Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС). 

Жителю Анапы прокололи легкое во время иглоукалывания:

В дальнейшем фигуранты получали деньги, которые являлись разницей между фактической стоимостью и суммой, выплаченной ФСС в качестве компенсации. Ущерб составил более 3,4 млн рублей. 

Фигурантов признали виновными в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Александра Ларина приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина пытался обжаловать приговор, однако судебная коллегия не нашла оснований для его изменения. Остальным подсудимым назначили условный срок — 2 года и 6 месяцев, а также испытательный срок на три года. Кроме того, с мошенников в полном объеме взыскали сумму ущерба. 

Как писали Юга.ру, в августе суд дал условный срок семье из Чечни за нелегальную торговлю гормональными препаратами, используемыми для похудения.

Деньги Инвалидность Краснодар Мошенничество Правосудие Преступления Страхование Суд Хищение

Новости

В Краснодаре и крае 9 октября завоют сирены — власти проведут учения
В Краснодаре 9 октября пройдут масштабные отключения электричества: список адресов
Власти Краснодара расширят зону платных парковок до конца года. Где именно?
В Краснодаре осудили сотрудников протезного предприятия за хищение 3,4 млн рублей у инвалидов
В Краснодаре 9 и 10 октября шесть трамвайных маршрутов изменят расписание
Байкеры Краснодара считают незаконным запрет езды на мотоциклах по Кубанской Набережной

Лента новостей

Жители Краснодарского края столкнулись с перебоями в работе «Яндекса». Что случилось?
Сегодня, 11:12
Жители Краснодарского края столкнулись с перебоями в работе «Яндекса». Что случилось?
Краснодарский край накроет магнитная буря
Сегодня, 11:34
Краснодарский край накроет магнитная буря
Когда еще будет штормить в октябре?
«Сначала удары, потом сирена»
Сегодня, 11:24
«Сначала удары, потом сирена»
Краснодарцы пожаловались на запоздалое предупреждение об атаке БПЛА

Реклама на сайте