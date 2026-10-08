В Краснодаре осудили сотрудников протезного предприятия за хищение 3,4 млн рублей у инвалидов

В Краснодаре сотрудники завышали стоимость протезов и присваивали разницу между их ценой и страховыми выплатами

8 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в кубанской столице вынесли приговор сотрудникам местного филиала «Московского протезно-ортопедического предприятия» за мошенничество при приобретении протезов для инвалидов.

По данным следствия, управляющий филиалом Александр Ларин разработал схему хищения денег при получении компенсаций, которые положены инвалидам при покупке протезов за свой счет. В деле участвовали сотрудницы компании — Виктория Кочинян, Марина Днестрян и Юлия Титова, а также Лидия Ларшина — директор ООО «Орто-сервис» — организации, занимающейся продажей и поставкой протезно-ортопедических изделий.

Подсудимые завышали цены на изделия, проводили документы через «Орто-сервис», а затем самостоятельно предоставляли ложные сведения о стоимости протезов в Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС).