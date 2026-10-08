Краснодарский край накроет магнитная буря. Когда еще будет штормить в октябре?

7 октября Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что ученые зарегистрировали всплеск солнечной активности. Из-за этого 9 октября планету накроет магнитная буря.

«Удар по Земле, как и положено, запустит всю традиционную цепочку явлений космической погоды — от магнитных бурь до полярных сияний», — говорится в сообщении.

Космический шторм ожидается с 06:00 до 15:00 мск с пиком в районе 12:00. Интенсивность бури останется в пределах умеренного уровня G2. Нестабильная обстановка может сохраниться и в субботу, 10 октября.