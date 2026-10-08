Краснодарский край накроет магнитная буря. Когда еще будет штормить в октябре?
9 октября на Земле ожидается магнитная буря уровня G2
7 октября Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что ученые зарегистрировали всплеск солнечной активности. Из-за этого 9 октября планету накроет магнитная буря.
«Удар по Земле, как и положено, запустит всю традиционную цепочку явлений космической погоды — от магнитных бурь до полярных сияний», — говорится в сообщении.
Космический шторм ожидается с 06:00 до 15:00 мск с пиком в районе 12:00. Интенсивность бури останется в пределах умеренного уровня G2. Нестабильная обстановка может сохраниться и в субботу, 10 октября.
Водная гладь и блики Солнца:
По данным астрономов, 21 и 22 октября магнитное поле Земли будет в возбужденном состоянии. 31 октября ожидается космический шторм. Однако прогноз приблизительный, так как поведение Солнца может измениться в любой момент и его невозможно предугадать.
Напомним, магнитные бури способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады давления.
Как писали Юга.ру, в октябре жители Кубани увидят в небе несколько астрособытий.