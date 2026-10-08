В Краснодаре 9 и 10 октября шесть трамвайных маршрутов изменят расписание

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Шесть краснодарских трамваев временно изменят график и маршруты движения из-за ремонта путей в районе ж/д вокзала

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 9 и 10 октября изменится время отправления последних рейсов трамваев № 1, 4, 5, 8, 11 и 15. Это связано с продолжением ремонта стрелочного перевода на перекрестке улиц Железнодорожной и Гоголя.

Маршрут № 1 («ж/д вокзал Краснодар-1 — улица Декабристов»).

График изменится только 9 октября.

  • Последний рейс от ж/д вокзала — в 21:24, от улицы Декабристов — в 20:44.
  • Рейс от Декабристов в 21:20 проследует по маршруту № 2 до конечной остановки «улица Индустриальная» и обратно.

Маршрут № 4 («улица Индустриальная — Комсомольский микрорайон»).

  • От улицы Индустриальной: 9 октября — в 21:40, 10 октября — в 21:39.
  • Из КМР: 9 октября — в 20:42, 10 октября — в 20:37.

После этого времени трамваи из КМР поедут через улицы Ставропольскую и Садовую до Декабристов.

Маршрут № 5 («улица Бершанской — улица Петра Метальникова»).

  • От улицы Бершанской: 9 октября — в 21:10, 10 октября — в 21:27.
  • От Петра Метальникова: 9 октября — в 21:03, 10 октября — в 21:09.

После 21:20 вагоны от Петра Метальникова поедут по улице Садовой в Пашковский жилой массив и в Восточное депо.

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Маршрут № 8 («Хладокомбинат — улица Петра Метальникова»).

  • От Хладокомбината: 9 октября — в 21:27, 10 октября — в 21:23.
  • От улицы Петра Метальникова: 9 октября — в 21:09, 10 октября — в 21:04.

После 21:20 трамваи от Петра Метальникова поедут по Садовой до Хладокомбината.

Маршрут № 11 («ж/д вокзал Краснодар-1 — Юбилейный микрорайон»).

  • От ж/д вокзала: 9 октября — в 21:48, 10 октября — в 21:59.
  • Из ЮМР: 9 октября — в 21:05, 10 октября — в 21:23.

После 21:30 вагоны из ЮМР будут следовать только до остановки «улица Индустриальная».

Маршрут № 15 («ж/д вокзал Краснодар-1 — улица Петра Метальникова»).

  • От ж/д вокзала: 9 октября — в 21:50, 10 октября — в 21:41.
  • От улицы Петра Метальникова: 9 октября — в 20:58, 10 октября — в 20:52.

После 21:00 трамваи от Петра Метальникова поедут по Коммунаров до Индустриальной.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ремонт коллектора на Красных Партизан продлится четыре месяца.

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