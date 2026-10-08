В Краснодаре 9 и 10 октября шесть трамвайных маршрутов изменят расписание

Шесть краснодарских трамваев временно изменят график и маршруты движения из-за ремонта путей в районе ж/д вокзала

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 9 и 10 октября изменится время отправления последних рейсов трамваев № 1, 4, 5, 8, 11 и 15. Это связано с продолжением ремонта стрелочного перевода на перекрестке улиц Железнодорожной и Гоголя.



Маршрут № 1 («ж/д вокзал Краснодар-1 — улица Декабристов»).



График изменится только 9 октября.

Последний рейс от ж/д вокзала — в 21:24, от улицы Декабристов — в 20:44.

Рейс от Декабристов в 21:20 проследует по маршруту № 2 до конечной остановки «улица Индустриальная» и обратно.

Маршрут № 4 («улица Индустриальная — Комсомольский микрорайон»).

От улицы Индустриальной: 9 октября — в 21:40, 10 октября — в 21:39.

Из КМР: 9 октября — в 20:42, 10 октября — в 20:37.

После этого времени трамваи из КМР поедут через улицы Ставропольскую и Садовую до Декабристов.



Маршрут № 5 («улица Бершанской — улица Петра Метальникова»).

От улицы Бершанской: 9 октября — в 21:10, 10 октября — в 21:27.

От Петра Метальникова: 9 октября — в 21:03, 10 октября — в 21:09.

После 21:20 вагоны от Петра Метальникова поедут по улице Садовой в Пашковский жилой массив и в Восточное депо.