В Краснодаре и крае 9 октября завоют сирены — власти проведут учения

ЕДДС Краснодара сообщила, что 9 октября на Кубани проведут плановую проверку систем оповещения населения. Сирены зазвучат дважды: в 10:40 и 11:10. Кроме того, в 10:43 на одну минуту прервется теле- и радиовещание.

Звук сирен означает сигнал «Внимание всем!». Услышав его, нужно включить любой общероссийский телеканал или «Радио России» и прослушать экстренное сообщение. Также жителям рекомендуют внимательно относиться к СМС и уведомлениям от МЧС: несмотря на плановую проверку, в это время не исключены сигналы о реальных ЧС.