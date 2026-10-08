В Краснодаре и крае 9 октября завоют сирены — власти проведут учения

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Проверку систем оповещения в Краснодарском крае перенесли с 7 на 9 октября

ЕДДС Краснодара сообщила, что 9 октября на Кубани проведут плановую проверку систем оповещения населения. Сирены зазвучат дважды: в 10:40 и 11:10. Кроме того, в 10:43 на одну минуту прервется теле- и радиовещание.

Звук сирен означает сигнал «Внимание всем!». Услышав его, нужно включить любой общероссийский телеканал или «Радио России» и прослушать экстренное сообщение. Также жителям рекомендуют внимательно относиться к СМС и уведомлениям от МЧС: несмотря на плановую проверку, в это время не исключены сигналы о реальных ЧС.

«Сначала удары, потом сирена»:

Напомним, что изначально проверку систем оповещения в регионе планировали провести 7 октября.

Ранее в Краснодаре работу 56 сирен проверяли 22 и 29 сентября. Их тестировали в микрорайоне Пашковском, в районе Западного Обхода, станице Елизаветинской, поселках Белозерном, Пригородном, Знаменском и Северном, хуторах Восточном и Ленина.

Как писали Юга.ру, в Ростове начнут включать сирены во время атак БПЛА. Ранее власти боялись паники.

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