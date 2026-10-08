Жители Краснодарского края столкнулись с перебоями в работе «Яндекса». Что случилось?
Пользователи из Кубани массово жалуются на сбои сервисов «Яндекса»
8 октября РБК сообщил, что в дата-центре «Яндекса», расположенном в городе Сасово Рязанской области, из-за атаки БПЛА произошел пожар. ЧП затронуло часть инфраструктуры центра обработки данных.
Пожар удалось быстро потушить. Никто не пострадал. Профильные службы на месте устраняют последствия.
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Тем не менее, работа дата-центра была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда сервисов по всей стране, включая Краснодарский край. DownDetector отмечает, что 10% жалоб кубанцев приходится именно на услуги «Яндекса». Пользователи сообщают о проблемах с доступом к отдельным ресурсам и приложениям.
Как писали Юга.ру, на блокировки интернета на три года власти заложили около 60 млрд рублей. Это вдвое больше, чем планировали.