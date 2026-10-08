Жители Краснодарского края столкнулись с перебоями в работе «Яндекса». Что случилось?

Тем не менее, работа дата-центра была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда сервисов по всей стране, включая Краснодарский край. DownDetector отмечает, что 10% жалоб кубанцев приходится именно на услуги «Яндекса». Пользователи сообщают о проблемах с доступом к отдельным ресурсам и приложениям.