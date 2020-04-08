Жители Лабинска с якобы подтвержденным коронавирусом заявили, что им не выдают результат анализа, и пожаловались на травлю в соцсетях
Жительницы Лабинска опубликовали видеообращения, в которых рассказали об изоляции после приезда из других стран и пожаловались на травлю
Два видеообращения появились 7 апреля на YouTube-канале «Правовед Марина Мелихова». По словам женщин, их вместе с мужьями через время после приезда из другой страны изолировали в центральной районной больнице, хотя никаких симптомов спустя несколько недель у них нет.
Виктория Трегубова на видео сообщила, что 15 марта она и ее муж прилетели с Кубы. 25 марта они сдали анализы на коронавирус. Спустя четыре дня им сообщили, что они подтвердились, после чего, 29 марта, их положили в бокс в ЦРБ (при этом в другом видео женщина рассказывает, что детей, которые с момента возвращения супругов находились с ними, отправили к бабушке, когда те направились в стационар). 30 марта у них взяли новые анализы крови и отправили в Москву.
«Получается, анализов до сих пор мы не видели, но 3 апреля в СМИ сказали, что мы [данные анализа] подтвердились. Но его [диагноз] никто не видел, это загадочная информация», — рассказала она. (3 апреля Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что коронавирус подтвержден у прибывших с Кубы туристов — прим.)
Женщина утверждает, что никакого официального подтверждения анализа, документов им не выдали, «все только на словах». При этом после появившейся информации о том, что диагноз у них подтвержден, супругов и их детей начали травить и угрожать им. Никаких симптомов болезни ни у нее, ни у ее мужа, по словам женщины, не было все это время.
Оперштаб 5 апреля сообщал, что окончательный диагноз супругам поставили на основании подтверждения ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора от 2 апреля. Там отметили, что течение болезни у пациентов бессимптомное, но они являются переносчиками вируса и могут заразить окружающих.
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В другом обращении — от семьи Никитиных из Лабинска — женщина рассказала, что с 13 по 17 марта она и ее муж находились в Дубае. 20 марта семье привезли постановление Роспотребнадзора о самоизоляции, затем взяли анализы. Спустя четыре дня главврач ЦРБ сообщил главе семейства о подозрении на инфекцию, его, а на следующий день и его жену забрали в больницу и поместили в бокс (их троих детей ранее также отправили к бабушке — прим.), а 30 марта сделали повторный тест, который якобы направили в Новосибирск. По состоянию на 7 апреля, по словам женщины, результаты еще не пришли.
«Нам начали звонить, писать знакомые, что мы виноваты в том, что заразили весь Лабинск», — рассказала она, добавив, что они с мужем не испытывают никаких симптомов болезни.
Женщина добавила, что «знает весь Лабинск, СМИ знают, а мы анализов не видели, главврач анализов не видел», отметив, что нарушена врачебная тайна.
8 апреля паблик Typodar в своем телеграм-канале опубликовал обращение заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяны Гречаной. Она сообщила, что пациентов Лабинской ЦРБ обо всем предупредили:
«Все люди, находящиеся в настоящее время на изоляции в Лабинской ЦРБ, имеют врученные им постановления, регламентирующие проведение изоляции и госпитализации, лабораторно подтвержденный анализ исследования о выделении у них возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19».
По словам Гречаной, срок проведения наблюдения составляет 14 дней, за это время пациентам проводят несколько обследований.
На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 млн 495 тыс. человек, число смертей превысило 87 тысяч, выздоровели более 317 тыс. заболевших. В России зарегистрировано 8 тыс. 672 инфицированных, из них умерли 63 человека, 580 выздоровели. В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у 85 человек, один пациент скончался.
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