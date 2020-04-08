Жительницы Лабинска опубликовали видеообращения, в которых рассказали об изоляции после приезда из других стран и пожаловались на травлю

Два видеообращения появились 7 апреля на YouTube-канале «Правовед Марина Мелихова». По словам женщин, их вместе с мужьями через время после приезда из другой страны изолировали в центральной районной больнице, хотя никаких симптомов спустя несколько недель у них нет.

Виктория Трегубова на видео сообщила, что 15 марта она и ее муж прилетели с Кубы. 25 марта они сдали анализы на коронавирус. Спустя четыре дня им сообщили, что они подтвердились, после чего, 29 марта, их положили в бокс в ЦРБ (при этом в другом видео женщина рассказывает, что детей, которые с момента возвращения супругов находились с ними, отправили к бабушке, когда те направились в стационар). 30 марта у них взяли новые анализы крови и отправили в Москву.

«Получается, анализов до сих пор мы не видели, но 3 апреля в СМИ сказали, что мы [данные анализа] подтвердились. Но его [диагноз] никто не видел, это загадочная информация», — рассказала она. (3 апреля Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что коронавирус подтвержден у прибывших с Кубы туристов — прим.)



Женщина утверждает, что никакого официального подтверждения анализа, документов им не выдали, «все только на словах». При этом после появившейся информации о том, что диагноз у них подтвержден, супругов и их детей начали травить и угрожать им. Никаких симптомов болезни ни у нее, ни у ее мужа, по словам женщины, не было все это время.

Оперштаб 5 апреля сообщал, что окончательный диагноз супругам поставили на основании подтверждения ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора от 2 апреля. Там отметили, что течение болезни у пациентов бессимптомное, но они являются переносчиками вируса и могут заразить окружающих.