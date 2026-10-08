В Краснодаре 9 октября пройдут масштабные отключения электричества: список адресов
В Краснодаре 9 октября отключения электроэнергии затронут десятки улиц
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, где в городе не будет электроэнергии 9 октября. Отключения затронут несколько районов города.
С 8:00 до 15:00 ресурса не будет по адресам:
- Благоева, 3/2, 5;
- Мачуги, 82, 108.
С 8:00 до 17:00:
- Автомобильная, 7, 8;
- Ростовское шоссе, 11, 14, 14/4, 20, 21/1, 22, 22/2, 22/5, 22/б, 24, 24/1, 26/2.
С 9:00 до 14:00:
- Веселый пер., 1–20, 20–38, 21–49;
- Восточно-Кругликовская, 1–29, 25;
- Тихий пер., 1–9, 2–22, 11–39, 24–42, 41–55;
- Тихорецкая, 3, 41–67, 43, 47, 69;
- Филатова, 65–93;
- Школьная, 13–15, 30–60, 36, 40/1, 64, 66.
С 9:00 до 15:00:
- Артиллерийская, 224–262, 236, 247–285, 287, 289–309;
- Багратионовская, 16–40;
- Благоева, 3/2, 5;
- Власова, 212–240, 235–245, 242, 242–248, 249–263, 263–269;
- Воровского, 27–43, 38–76;
- Карла Маркса, 48–60, 59–71, 62–78, 73–89;
- Мачуги, 82, 108;
- Рылеева, 181;
- Северная, 203–221, 223;
- Тургенева, 39–71, 47, 57, 61;
- Тургенева пр., 10–18, 11–21, 30–40, 35–45.
С 9:00 до 15:30:
- Артельный 1 пр., 28–30;
- Бургасская, 2, 4, 13, 13/2;
- п. Березовый, 30/10, 31;
- п. Витаминый, 31.
С 9:00 до 17:00:
- 9 Января пр., 35–47, 38–48;
- Бершанской, 345/9;
- Болотникова, 43;
- Деповская, 125–133;
- Ким, 136, 140–156, 141, 168–190;
- Ключевая, 54–80, 75–89;
- Ковтюха, 64;
- Колхозная, 2–16, 7, 9–19, 18, 20, 22;
- Колхозный 1 пр., 1–51, 2–48;
- Колхозный 2 пр., 1–37, 2–46;
- Колхозный пер., 1–10, 2–10;
- Красная, 31, 50, 52, 54;
- Ленина, 44, 46, 52;
- Механическая, 1–7, 3, 4, 5;
- Мопра, 1–17, 2–14;
- Новосадовый пр., 1–14, 4–14;
- Орджоникидзе, 37;
- Осипенко, 20–46, 55–67, 128;
- Осипенко пр., 3–17, 4–10, 50–62, 55–71;
- Пионерская, 68–86, 83–103;
- Пугачева, 4–22, 5–19, 83–105, 90–110;
- Пугачева пр., 46–58, 51–63;
- Радищева, 2–60, 3;
- Садовая, 167–193, 175;
- Серова, 4, 5, 6;
- Ставропольская, 184;
- Тургенева, 149, 153, 155, 159;
- Украинская, 1–13, 2–16;
- Уральская, 220/3, 222, 226/4;
- Фурманова, 33–79, 66–114;
- Фурманова пр., 11–31, 18–46;
- Элеваторный пер., 2/1;
- Яна Полуяна, 58, 60.
С 13:00 до 17:00:
- Теплый 1 пр., 1–7, 2–14;
- Теплый 2 пр., 1–9, 2–14;
- Филатова, 17, 27–65, 47;
- Школьная, 2–28, 6, 8, 11, 11/1, 13, 15, 15/2, 18.
С 13:00 до 18:00:
- Красноармейская, 52.
С 21:00 9 октября до 6:00 10 октября:
- Дзержинского, 38, 38/1, 40;
- Игнатова, 51, 53, 55, 57;
- Трудовой Славы, 9/1, 13, 15;
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