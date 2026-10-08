В Краснодаре 9 октября пройдут масштабные отключения электричества: список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 9 октября отключения электроэнергии затронут десятки улиц

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, где в городе не будет электроэнергии 9 октября. Отключения затронут несколько районов города. 

С 8:00 до 15:00 ресурса не будет по адресам:

  • Благоева, 3/2, 5;
  • Мачуги, 82, 108.

С 8:00 до 17:00:

  • Автомобильная, 7, 8;
  • Ростовское шоссе, 11, 14, 14/4, 20, 21/1, 22, 22/2, 22/5, 22/б, 24, 24/1, 26/2.

С 9:00 до 14:00:

  • Веселый пер., 1–20, 20–38, 21–49;
  • Восточно-Кругликовская, 1–29, 25;
  • Тихий пер., 1–9, 2–22, 11–39, 24–42, 41–55;
  • Тихорецкая, 3, 41–67, 43, 47, 69;
  • Филатова, 65–93;
  • Школьная, 13–15, 30–60, 36, 40/1, 64, 66.

С 9:00 до 15:00:

  • Артиллерийская, 224–262, 236, 247–285, 287, 289–309;
  • Багратионовская, 16–40;
  • Благоева, 3/2, 5;
  • Власова, 212–240, 235–245, 242, 242–248, 249–263, 263–269;
  • Воровского, 27–43, 38–76;
  • Карла Маркса, 48–60, 59–71, 62–78, 73–89;
  • Мачуги, 82, 108;
  • Рылеева, 181;
  • Северная, 203–221, 223;
  • Тургенева, 39–71, 47, 57, 61;
  • Тургенева пр., 10–18, 11–21, 30–40, 35–45.

Плюс 10%:

С 9:00 до 15:30:

  • Артельный 1 пр., 28–30;
  • Бургасская, 2, 4, 13, 13/2;
  • п. Березовый, 30/10, 31;
  • п. Витаминый, 31.

С 9:00 до 17:00:

  • 9 Января пр., 35–47, 38–48;
  • Бершанской, 345/9;
  • Болотникова, 43;
  • Деповская, 125–133;
  • Ким, 136, 140–156, 141, 168–190;
  • Ключевая, 54–80, 75–89;
  • Ковтюха, 64;
  • Колхозная, 2–16, 7, 9–19, 18, 20, 22;
  • Колхозный 1 пр., 1–51, 2–48;
  • Колхозный 2 пр., 1–37, 2–46;
  • Колхозный пер., 1–10, 2–10;
  • Красная, 31, 50, 52, 54;
  • Ленина, 44, 46, 52;
  • Механическая, 1–7, 3, 4, 5;
  • Мопра, 1–17, 2–14;
  • Новосадовый пр., 1–14, 4–14;
  • Орджоникидзе, 37;
  • Осипенко, 20–46, 55–67, 128;
  • Осипенко пр., 3–17, 4–10, 50–62, 55–71;
  • Пионерская, 68–86, 83–103;
  • Пугачева, 4–22, 5–19, 83–105, 90–110;
  • Пугачева пр., 46–58, 51–63;
  • Радищева, 2–60, 3;
  • Садовая, 167–193, 175;
  • Серова, 4, 5, 6;
  • Ставропольская, 184;
  • Тургенева, 149, 153, 155, 159;
  • Украинская, 1–13, 2–16;
  • Уральская, 220/3, 222, 226/4;
  • Фурманова, 33–79, 66–114;
  • Фурманова пр., 11–31, 18–46;
  • Элеваторный пер., 2/1;
  • Яна Полуяна, 58, 60.

С 13:00 до 17:00:

  • Теплый 1 пр., 1–7, 2–14;
  • Теплый 2 пр., 1–9, 2–14;
  • Филатова, 17, 27–65, 47;
  • Школьная, 2–28, 6, 8, 11, 11/1, 13, 15, 15/2, 18.

С 13:00 до 18:00:

  • Красноармейская, 52.

С 21:00 9 октября до 6:00 10 октября:

  • Дзержинского, 38, 38/1, 40;
  • Игнатова, 51, 53, 55, 57;
  • Трудовой Славы, 9/1, 13, 15;

Как писали Юга.ру, в конце сентября житель Елизаветинской перепутал трубы и затопил газопровод — без газа остались 67 домов.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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