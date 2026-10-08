В Краснодаре 9 октября пройдут масштабные отключения электричества: список адресов

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, где в городе не будет электроэнергии 9 октября. Отключения затронут несколько районов города.

С 8:00 до 15:00 ресурса не будет по адресам:

Благоева, 3/2, 5;

Мачуги, 82, 108.

С 8:00 до 17:00:

Автомобильная, 7, 8;

Ростовское шоссе, 11, 14, 14/4, 20, 21/1, 22, 22/2, 22/5, 22/б, 24, 24/1, 26/2.

С 9:00 до 14:00:

Веселый пер., 1–20, 20–38, 21–49;

Восточно-Кругликовская, 1–29, 25;

Тихий пер., 1–9, 2–22, 11–39, 24–42, 41–55;

Тихорецкая, 3, 41–67, 43, 47, 69;

Филатова, 65–93;

Школьная, 13–15, 30–60, 36, 40/1, 64, 66.

С 9:00 до 15:00: