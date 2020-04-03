Жителям Адыгеи с 3 апреля запретили покидать места проживания без особой причины

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 3 апреля подписал указ об ужесточении режима самоизоляции. Теперь всем жителям республики запрещается покидать свои места проживания

Передвигаться на транспорте по населенным пунктам можно будет только по спецпропускам. Для этого указом утверждены две формы пропуска — для граждан и на транспортное средство.

Исключением являются случаи обращения за экстренной помощью, межрегиональные перевозки, поездки на работу, к месту проживания инвалидам для оказания им помощи. Разрешается также выйти в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак.

Ограничительные меры не распространяются на работников органов власти, волонтеров, работникам организаций, которым разрешена деятельность. При этом все должны быть обеспечены спецпропусками. В документе сообщается, что списки предприятий и граждан, которым будут предоставлены пропуска, составляются и заверяются органами местного самоуправления.

Эти ограничения вступают в силу с 23:00 3 апреля.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения. С 25 марта почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию. Кроме того, 30 марта Мурат Кумпилов ввел дополнительные ограничительные меры: всем жителям республики независимо от возраста порекомендовали не выходить из дома без необходимости.

В конце марта из-за коронавируса в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. С 1 апреля Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края рекомендовало перенести свадьбы, а при проведении похоронных обрядов минимизировать число участников церемонии. Также с 1 апреля в республике запретили проведение ярмарок выходного дня и закрыли рынки.

Накануне стало известно, что в республике выделили 5 млн рублей на закупку товаров первой необходимости для пожилых людей и инвалидов. Бесплатные наборы волонтеры начнут развозить с 6 апреля.

По данным Роспотребнадзора по Адыгее, к 3 апреля число больных коронавирусом не изменилось — проходят лечение пять человек, число пациентов с подозрением на инфицирование выросло на шесть человек — до 17. Первый пациент, у которого была диагностирована инфекция, идет на поправку. Один больной находится в состоянии средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.