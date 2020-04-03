Жителям Адыгеи с 3 апреля запретили покидать места проживания без особой причины
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 3 апреля подписал указ об ужесточении режима самоизоляции. Теперь всем жителям республики запрещается покидать свои места проживания
Исключением являются случаи обращения за экстренной помощью, межрегиональные перевозки, поездки на работу, к месту проживания инвалидам для оказания им помощи. Разрешается также выйти в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак.
Передвигаться на транспорте по населенным пунктам можно будет только по спецпропускам. Для этого указом утверждены две формы пропуска — для граждан и на транспортное средство.
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Ограничительные меры не распространяются на работников органов власти, волонтеров, работникам организаций, которым разрешена деятельность. При этом все должны быть обеспечены спецпропусками. В документе сообщается, что списки предприятий и граждан, которым будут предоставлены пропуска, составляются и заверяются органами местного самоуправления.
Эти ограничения вступают в силу с 23:00 3 апреля.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения. С 25 марта почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию. Кроме того, 30 марта Мурат Кумпилов ввел дополнительные ограничительные меры: всем жителям республики независимо от возраста порекомендовали не выходить из дома без необходимости.
В конце марта из-за коронавируса в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. С 1 апреля Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края рекомендовало перенести свадьбы, а при проведении похоронных обрядов минимизировать число участников церемонии. Также с 1 апреля в республике запретили проведение ярмарок выходного дня и закрыли рынки.
Накануне стало известно, что в республике выделили 5 млн рублей на закупку товаров первой необходимости для пожилых людей и инвалидов. Бесплатные наборы волонтеры начнут развозить с 6 апреля.
По данным Роспотребнадзора по Адыгее, к 3 апреля число больных коронавирусом не изменилось — проходят лечение пять человек, число пациентов с подозрением на инфицирование выросло на шесть человек — до 17. Первый пациент, у которого была диагностирована инфекция, идет на поправку. Один больной находится в состоянии средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.
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