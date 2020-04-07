В Адыгее строгий режим ограничений продлили до 12 апреля

В Адыгее до 12 апреля не будут смягчать строгие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В конце марта из-за коронавируса в республике закрыли для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, позже список расширили. С 1 апреля Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края рекомендовало перенести свадьбы, а при проведении похоронных обрядов минимизировать число участников церемонии. Также с 1 апреля в республике запретили проведение ярмарок выходного дня и закрыли рынки.

Глава республики Мурат Кумпилов 3 апреля усилил ограничительные меры: всем жителям республики запретили покидать свои места проживания (исключение — экстренная ситуация), в регионе утвердили две формы пропуска — для граждан и на транспортное средство.