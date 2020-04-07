В Адыгее строгий режим ограничений продлили до 12 апреля
В Адыгее до 12 апреля не будут смягчать строгие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
В конце марта из-за коронавируса в республике закрыли для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, позже список расширили. С 1 апреля Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края рекомендовало перенести свадьбы, а при проведении похоронных обрядов минимизировать число участников церемонии. Также с 1 апреля в республике запретили проведение ярмарок выходного дня и закрыли рынки.
Глава республики Мурат Кумпилов 3 апреля усилил ограничительные меры: всем жителям республики запретили покидать свои места проживания (исключение — экстренная ситуация), в регионе утвердили две формы пропуска — для граждан и на транспортное средство.
Накануне региональный оперативный штаб решил, что строгие ограничения не будут смягчать до 12 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Кумпилов поручил патрулировать общественные места, активизировать разъяснительную работу о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В муниципальных образованиях организовали работу по дезинфекции улиц и подъездов многоквартирных домов. Решение о снятии ограничений могут принять в конце этой недели после мониторинга ситуации.
«Специалисты считают, что пик заболевания еще не пройден. Сегодня распространение инфекции в республике в 1,7 раза превышает среднероссийские показатели, поэтому эпидобстановка требует сохранения принятых мер ограничения. Текущая неделя станет показательной. Сигналом к снятию ограничений станет позитивная информация об улучшении ситуации по коронавирусу», — отметил глава Адыгеи.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения. С 25 марта почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию. Кроме того, 30 марта Мурат Кумпилов ввел дополнительные ограничительные меры: всем жителям республики независимо от возраста порекомендовали не выходить из дома без необходимости. По последним данным Роспотребнадзора Адыгеи, 6 апреля число госпитализированных за сутки увеличилось с 22 до 31 человека.
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